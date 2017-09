Wirtschaft Wackersdorf

04.09.2017

41

0 04.09.201741

Veronika Probst aus Schmidgaden erlernte nach der Realschule bei der Firma Gerresheimer den Beruf der Industriekauffrau und bleibt dem Unternehmen auch nach der Ausbildung treu.

Am Freitag kümmerte sie sich um die 16 neuen Lehrlinge, die sich in den nächsten drei Jahren in technischen und kaufmännischen Berufen ausbilden lassen. Mit dem neuen Jahrgang sind jetzt 59 Auszubildende und 18 duale Studenten im Betrieb tätig. Für das Jahr 2018 sucht das Unternehmen weiteren Nachwuchs. Bewerbungsschluss ist der 6. Oktober. Gesucht werden junge Leute für die Ausbildungsgänge Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Werkzeugmacher für Formentechnik, Industriemechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Mechatroniker und Produktdesigner, außerdem Maschinen- und Anlagekonstrukteure.