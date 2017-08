Wirtschaft Wackersdorf

03.08.2017

Dass sich seit 15 Jahren unter den besten Verfahrensmechanikern Deutschlands immer auch ein Auszubildender aus dem Hause Gerresheimer befindet, daran hat sich die Unternehmensleitung inzwischen gewöhnt. Aber gleich die drei Besten unter 2500 Bewerbern zu stellen, hat selbst Standortleiter Manfred Baumann überrascht. Und das schon zum zweiten Mal.

Jetzt Konstrukteurin

Gefragte Lehrstellen

Der Kunststoffhersteller konnte das Ergebnis des vergangenen Jahres noch einmal toppen und mit Christine Ertl eine Ausnahmeabsolventin stellen. Die 26-jährige Ingenieurin aus Fronberg erzielte bei der Prüfung der Industrie- und Handelskammer die maximale Punktzahl von 100."Das war noch nie da", versicherte Ralf Olsen bei der Preisverleihung am Mittwoch im Hause Gerresheimer in Wackersdorf. Der Geschäftsführer des "Gesamtverbandes der kunststoffverarbeitenden Industrie" (GkV) überreichte ihr neben einem Scheck über 1500 Euro einen Gutschein für eine Fortbildung und ein Jahresabonnement einer Fachzeitschrift.Christine Ertl erlernte nach der Realschule den Beruf der Technischen Zeichnerin, machte dann das Abitur an der Beruflichen Oberschule und begann ein duales Studium für Kunststofftechnik und Verfahrensmechanik an der OTH Amberg/Weiden. Heute arbeitet sie als Konstrukteurin und Entwicklerin bei der Firma Gerresheimer.Die beiden nächsten Plätze im GkV-Wettbewerb belegten Niklas Stolz aus Amberg (99 Punkte und 1000 Euro Preisgeld) und Tobias Krämer aus Weiherhammer (98 Punkte und 300 Euro Preisgeld), die ebenfalls ein duales Studium an OTH und bei Gerresheimer absolviert haben. Eine Urkunde erhielten Ausbilder Franz Heininger, Personalleiter Axel Süß und Standortleiter Manfred Baumann.Der Verband lässt jedes Jahr über den "Deutschen Industrie- und Handelskammertag" (DIHK) die besten zehn Absolventen der Branche ermitteln und zeichnet sie mit Förderpreisen aus. Geschäftsführer Ralf Olsen sieht in der kunststoffverarbeitenden Industrie eine Wachstumsbranche mit einem Jahresumsatz von 60 Milliarden Euro und 316 000 Beschäftigten in 2860 Unternehmen.Jedes Jahr beginnen 2500 Schulabgänger eine Lehre als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Der Verband stellt jährlich 5000 Euro an Preisgeldern bereit und verteilt sie auf die zehn besten Absolventen.