08.01.2018

Die aktiven Feuerwehrleute in Pfrentsch müssen nun den gleichen Jahresbeitrag zahlen wie passive Mitglieder. "Aus unserer Sicht ist künftig ein Beitrag in gleicher Höhe gerechtfertigt", sagt Vorsitzender Wolfgang Voit.

Pfrentsch. Für Aktive werden dann 10 Euro fällig, bisher waren es 7 Euro. Für Passive bleibt es bei 10 Euro. Einstimmig beschlossen die Teilnehmer in der Jahreshauptversammlung im Gasthof Frölich auch eine Erhöhung des Beitrags für fördernde Mitglieder um 2 auf 15 Euro.Die 120 Beitragszahler untergliedern sich in 77 aktive, 9 passive, 5 Ehren- und 21 fördernde Mitglieder sowie 8 Jugendliche, informierte stellvertretende Schriftführerin Andrea Zöphel. Darüber hinaus gab sie einen Überblick zu der "Vielzahl von zu bewältigenden Aufgaben" im vergangenen Jahr. Die Kosten von 3360 Euro für den selbst angeschafften Anhänger für das Feuerwehrauto erwähnte Kassier Georg Kleber. Ebenso die Ausgaben in Höhe von 1333 Euro für Uniformen, wozu er einen Antrag zu einer Bezuschussung an den Waidhauser Marktrat ankündigte.Jugendwart Thomas Müller dankte im Namen des Feuerwehr-Nachwuchses allen Spendern, Unterstützern und Helfern. Vorsitzender Voit ließ seinen Jahresbericht zuversichtlich ausklingen: "Wir haben uns alle bemüht, dass wir im Sinne des Vereins die Geschicke gestalten."Dann ging es an die Beförderung von Lukas Lanz und Alexander Kraus zu Feuerwehrmännern. Die Kommandanten Andreas Neuber und Thomas Müller, Bürgermeisterin Margit Kirzinger sowie Kreisbrandmeister Thomas Kleber aus Eslarn ernannten Stefan Lang und Anton Zimmermann zu Löschmeistern. Urkunden gingen an Patrick Sauer und Lukas Lanz, die sich zu Atemschutzträgern ausbilden ließen. Zu Einsätzen und sonstigen Pflichtaufgaben wurde die Wehr 19 Mal gerufen, fasste Kommandant Neuber zusammen. 56 Aktive leisteten 300 Einsatzstunden. Mit dem Feuerwehrauto legten die Aktiven 1425 Kilometer für Einsatz- und sonstige Bewegungsfahrten zurück.Weitere 300 Stunden investierten die Mitglieder in das Reinigen des Feuerwehrhauses und die Pflege der Außenanlagen. Die laufenden Unterhaltszahlungen wurden von der Marktgemeinde Waidhaus und teilweise auch aus der Vereinskasse bezahlt, merkte Neuber an.Neben 9 technischen Hilfeleistungen und 8 Sicherheitswachten gab es einen Fehlalarm. Mit der Beseitigung von Gülle auf der Fahrbahn nach Burkhardsrieth startete der Jahresbericht. Ein Verkehrsunfall im Ortsbereich musste am 25. März bewältigt werden. Beim Unwetter Mitte August wurde die Staatsstraße am Ortseingang von Schlamm überschwemmt, den die Aktiven beseitigten.Ebenso mussten am 29. Oktober mehrere Bäume in der Nähe des Sportheims nach einem erneuten Unwetter von der Straße zum Staatsgut weggeräumt werden. Am 16. Juni hatte Josef Preßl einen Fahrradunfall. Der Ehrenvorsitzende dankte am Ende der Versammlung allen Helfern.