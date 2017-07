Freizeit Waidhaus

17.07.2017

185

0 17.07.2017185

Nicht nur das Essen trifft beim Bürgerfest in Waidhaus den Geschmack der Gäste. Denn die Musikauswahl und eine Showtanzgruppe liefern weitere Schmankerln.

Ein Sonntag wie aus dem Bilderbuch, lieferte die Grundlage für das Fest unter freiem Himmel. Zwar bestimmten am Vormittag fast ausschließlich die Vereinsabordnungen das Geschehen, doch der Umsatz an Weißbier und Weißwürsten zum Frühschoppen litt keineswegs darunter. Mit Musik in gediegener Lautstärke unterhielt dazu das Trio "Z's" unter Leitung von Philipp Bauriedl.Zur Mittagszeit strömten immer mehr Besucher in den Ortskern, was auch am besonderen Angebot von Rudi Grundler junior und Christopher Hanauer lag. Die beiden Jungjäger boten mit einer ihrer Helferschar extra zum Mittagstisch aufgekochte Wildspezialitäten mit Salaten und Beilagen an.Im Anschluss mag so mancher Gast seinem gewohnten Sonntags-Mittagsschlaf nachgekommen sein, denn die Bankreihen lichteten sich doch noch einmal deutlich. In alter Waidhauser Tradition setzte zur Kaffeezeit dann der kaum nachlassende Einmarsch des Publikums von allen Straßenzügen her wieder ein. Auch in den Holzbuden vor dem Gemeindezentrum und unterm Kirchturm kehrte Leben ein und die Vereine begannen, ihre Auswahl an verschiedenen Köstlichkeiten zum Essen und Trinken vorzubereiten.Zunächst aber galt die ganze Aufmerksamkeit der großen Auswahl an Kuchen, Torten, Gebäck und Süßem im großen Saal des Rathauses. Langsam setzte auch die Nachfrage nach den anderen Spezialitäten ein, von denen sich Pommes, Hamburger und Steaks bald als die Favoriten der Gäste erwiesen.Längst spielte das "Große Vereinsorchester" unter Leitung von Hermann Mack in voller Besetzung ein buntes Potpourri bekannter und beliebter Melodien auf der Bühne vor der Kirchentreppe. Von der auf dem Rathaus-Parkplatz postierten Schanktheke bis hinauf vor den Haupteingang mussten die ausschließlich weiblichen Bedienungen eine gehörige Wegstrecke zurücklegen. Denn selbst die hier auf Vorrat aufgebauten Plätze waren irgendwann voll belegt.Den Wechsel der Musikkapellen überbrückte die Showtanzgruppe "Wild Chixx" unter Leitung von Julia Wittmann und Regina Kriechenbauer mit ihren neuesten und teils eigens für das Bürgerfest entworfenen Choreographien. Das gefiel dem Publikum so gut, dass die Damen nach immer lauter werdenden "Zugabe"-Rufen zwei Extratänze präsentierten. Dann übernahm die "Original Waidhauser Blasmusik". Die beiden Frontmänner, Armin Bauer und Ludwig Greß junior, sangen sich mit dem gesamten Ensemble immer mehr in die Herzen der Gäste. Sogar nach Einbruch der Dunkelheit kamen immer noch weitere Gäste hinzu, so dass das Fazit zum Ende des Bürgerfests von allen Seiten nur positiv ausfiel.