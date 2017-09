Freizeit Waidhaus

18.09.2017

18.09.2017

Fünflinge prägen seit nunmehr zwei Wochen den Tagesablauf bei Familie Zeug aus Waidhaus. Damals wurde Anita Zeug auf das winzige Igel-Quintett in ihrem Garten aufmerksam. Ihr fiel auf, dass die kleinen Stacheltiere stets allein in dem weitläufigen Garten auf Futtersuche gingen. Mit wenig Erfolg. "Das merkte man deutlich. Was sollen die Kleinen auch alleine schon finden?"

Deshalb begann Zeug damit, den verwaisten Tierwinzlingen, die sich unter der untersten Terrassenstufe einquartiert haben, Nahrung anzubieten. Mit Erfolg. Die Kleinen würden sichtlich wachsen. Und sie sind der ganzen Familie ans Herz gewachsen. Vor allem der "Albino", der ein wesentlich helleres Stachelkleid als die anderen trägt, verrät Zeug, die sich wegen des unerwarteten Nachwuchses intensiv über die Tiere informiert hat: "Um ein sicheres Überwintern zu gewährleisten, braucht jeder Igel ein Gewicht von mindestens 600 Gramm." Das will Zeug unbedingt schaffen. Doch die Zeit dränge, meint sie. Kämen die Nachttemperaturen doch dem Gefrierpunkt langsam immer näher.