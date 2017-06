Freizeit Waidhaus

09.06.2017

2

0 09.06.2017

Pfrentsch. (fjo) Die Vorfreude auf viele Gäste ist den Bayernfans bereits deutlich anzumerken. Das Programm zum 25-jährigen Bestehen bietet Ungewöhnliches. Keine Kosten und Mühen scheute das Vorbereitungsteam, um ein ausgefallenes und ausgeklügeltes Festwochenende auf die Beine zu stellen.

Die Jüngeren lieferten die Ideen und die Älteren steuerten ihre Erfahrung dazu bei. Unter Führung von Vorsitzendem Alfred Sauer erwies sich die Kombination als ideal. Nun steht eine Party-Night der Extraklasse im Zentrum der Feierlichkeiten.Für das Jubiläum des Fanclubs gelang dem Organisationsteam die Verpflichtung von Micaela Schäfer. Ganz offiziell steht nun Pfrentsch als Veranstaltungsort in der Club-Tour des Discostars. Der Samstagabend, 17. Juni, verspricht heiße Rhythmen inmitten einer sagenhaften Lasershow. Unabhängig vom Wetter kann der Verein die Pfreimdtalhalle für die Veranstaltung nutzen. Zudem wird sich Lokalmatador DJ Michael B. die Bühne mit seiner bekannten Namensvetterin teilen.Das Programm startet bereits am Freitag, 16. Juni, mit dem Kirchenzug um 18.45 Uhr. Um 19 Uhr feiern die Mitglieder einen Gottesdienst für ihre verstorbenen Kameraden. Die Musikband "d'Vroni + die Mouhackl" spielt im Anschluss zum Bieranstich und zur Unterhaltung auf, bei schönem Wetter im alten Schulhof beim Vereinslokal Frölich und bei schlechtem in der Pfreimdtalhalle.Die "Crazy Jumpers" aus Vohenstrauß zeigen gegen 21 Uhr ihr aktuelles Showprogramm. Die große Schar hat sich mit ihren mitreißenden Auftritten längst einen Namen gemacht. Dem nicht genug, verpflichteten die Bayernfans für 22.30 Uhr die Tanzgruppe "Public Surprise" des Waidhauser Faschingsvereins mit der neuesten Choreographie ihrer kompletten Feuershow.Am Festsamstag geht das Programm ab 13 Uhr mit einem Lebend-Kicker-Turnier beim Sportheim weiter. Dazu holen die Mitglieder zwei Profianlagen aus Würzburg an die Grenze. Alle Hobbymannschaften zu je sechs Personen können teilnehmen. Die Spiele dauern jeweils sechs Minuten, für die siegreichen Mannschaften gibt es tolle Preise. Gleiches gilt für das Torwandschießen mit einer Teilnahmegebühr von zwei Euro je sechs Schuss. Bis zu 200 original Fanartikel werden dabei an die Besten verteilt.Der Erlös aus dem Turnier kommt der Waidhauser Kindertagesstätte St. Emmeram zugute. Über 60 Mitglieder wurden mobilisiert, um ein reibungsloses und unfallfreies Wochenende zu gestalten.