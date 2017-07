Johann Hüttl ein Achtziger

Freizeit Waidhaus

26.07.2017

Glückwünsche aus der Heimat

Frankenreuth/Waldkraiburg. (fjo) Dem OWV-Vorstand ist oft kein Weg zu weit, um die Mitglieder in Ehren zu halten. Eine Abordnung um Vorsitzenden Detlef König und Schriftführerin Gerlinde König fuhr nach Waldkraiburg, um Hans Hüttl zum 80. Geburtstag zu gratulieren. Seit Februar verbringt der Jubilar seinen Ruhestand bei seiner Tochter.Die Verbindungen zu Waidhaus rissen dadurch nicht ab, denn Hüttl ist in vielen Vereinen Mitglied und in der Grenzregion eine bekannte Persönlichkeit. In Waldkraiburg wurde er geboren und hier lebte er bereits viele Jahre. Auch ehemalige Nachbarn und Freunde waren zum Gratulieren aufgebrochen.Rund 30 Jahre wohnte Hüttl im Waidhauser Ortsteil Frankenreuth. Aber auch in der jetzt wieder neuen Heimat fühle er sich sehr wohl. Am frühen Morgen des Geburtstags gratulierte Waldkraiburgs Bürgermeister Robert Pötzsch . Am meisten freute er sich aber, als am Nachmittag der Besuch aus der Oberpfalz auftauchte. Bis tief in die Nacht hinein wurde mit den Gästen intensiv gefeiert.