Freizeit Waidhaus

26.09.2017

20

0 26.09.201720

Bei bestem Wetter feierten die Waidhauser das Patrozinium. Hemdsärmelig spielten die Musikanten im Eck zwischen Emmeramskirche und Kolpingsheim auf. Ein Weißwurst-Frühstück hatte der Pfarrgemeinderat um Sprecher Walter Kraus aufgetischt. Am Nachmittag gab es Kaffee und Kuchen vom Katholischen Frauenbund um Christl Kaas.Die Feier hatte am frühen Morgen mit einem farbenprächtigen Kirchenzug begonnen. Vereine, Verbände und der Marktrat mit Bürgermeisterin Margit Kirzinger nahmen teil. Das Vereinsorchester des Musikvereins spielte dazu und begleitete auch den Festgottesdienst. Pfarrer Georg Hartl erinnerte an die Lebensgeschichte des Kirchenpatrons. Zum Frühschoppen spielte das Vereinsorchester auf, Feuerwehrkommandant Markus Schwarz gab den Takt vor. Eine Schlussandacht am Abend beendete den Tag. Bild: fjo