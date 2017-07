Kultur Waidhaus

31.07.2017

Das Zollorchester Nürnberg beschließt die Reihe der Waidhauser Sommerserenaden. Dabei kommt so einiges zum Vorschein, was bisher bei den Konzerten auf der Strecke geblieben ist.

"Haben Sie heute schon gelacht?", fragte Andrea Herbert im Gemeindezentrum neugierig in die Runde. Falls nicht, riet sie zu einem "Hineinsteigern" in ein "Lach-Yoga" und lieferte dazu folgenden Rat: "Das senkt den Blutdruck und ist gesund." Hermann Mack jedoch widersprach postwendend. "Dem ist nicht so. Ich lache viel. Bei mir senkt sich da nix." Nicht eine Ansage verging bei der letzten Sommerserenade ohne Humor. Die Heiterkeit holte nach, was bislang bei der Serie vielleicht auf der Strecke geblieben war.Mit staubtrockenem Spaß nahm die Ansagerin in erster Linie sich und ihr Ensemble auf die Schippe. Schließlich handle es sich um eine "reine Beamtenkapelle", und nur der Beruf bringe eben mit sich, dass "wir oft so grimmig gucken müssen, in echt sind wir ganz freundlich". Außerdem sorgte Mack auch für große Augen im Publikum. Nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Leiter Armin Scharnagl aus Konnersreuth tauschte der Waidhauser Musikchef sein Saxofon gegen den Dirigentenstab und übernahm kurzerhand das Kommando beim Zollorchester Nürnberg.Die 17-köpfige Kapelle mit Musikern aus Nordbayern stellte ihren Ruf als Profiensemble auch in Waidhaus unter Beweis. Die Bandbreite deckte viele Stilrichtungen alter und neuer Musik mühelos ab. Das reichte von Gounods "Barcarole" über Cohens "Halleluja" bis hin zu Glenn Millers "St. Louis Blues". Auch die böhmische Blasmusik kam mit "Wir Musikanten" oder dem "Böhmischen Traum" nicht zu kurz.Kräftiger Beifall gehörte dem Waidhauser Zollchef Manfred Schneider, der immer wieder viel Personal für die Zollkapelle "loseise". Der 83-jährige Siegfried Thoma am Saxofon war der einzige Pensionär in der Riege. "Wir sind sehr froh, dass er uns noch immer toll aushilft."Neben Bernhard Kretschmer fand sich mit zweitem Bürgermeister Markus Bauriedl ein weiteres bekanntes Gesicht unter den Mitwirkenden. Dies erleichterte Organisatorin Heike Bauriedl ihren Dienst am Imbiss, da auch der Ehemann am Flügelhorn in nächster Nähe weilte. Zum Ende hin erzählte Herbert von der Arbeit und den Einsätzen des Zolls. Dank ihrer beruflichen Erfahrungen könne sich die Kapelle "eben mit Leichtigkeit ein südländisches Flair heraushängen lassen", was beim bekannten "Passadoble" eindrucksvoll mit einem kräftigen "Ole" hintendran in Szene gesetzt wurde. Gleich darauf ein gefühlvolles "Thank you for the music".Den Abba-Titel griff Bürgermeisterin Margit Kirzinger für ihre Dankesworte auf. Die Rathauschefin stimmte in die Fröhlichkeit ein und brachte ebenfalls eine Anekdote aus der Gründungszeit der Bläsergruppe "Atemnot", als einer der ersten Auftritte ohne "Zugabe"-Rufe über die Bühne ging. "Sicher ist das heute und hier ganz anders. Denn die Gäste sind begeistert von eurer Musik." Kaum gesagt, griffen die Zuhörer diese Steilvorlage auf und so erklangen noch weitere Titel.