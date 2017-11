Kultur Waidhaus

28.11.2017

8

0 28.11.2017

Die Auswahl an Lesestoff in der Bücherei wurde mit über 150 neuen Büchern erweitert. Bei der Auswahl legte das Büchereiteam um Leiterin Gertie Kreuzer Wert auf Kinderbücher, aktuelle Romane, beliebte Heimatromane und Krimis, aber auch neue Koch- und Backbücher: "Die Jahreszeit verleitet ja förmlich zum Schmökern, und jeder kann sich dazu mit ganz neuem Lesestoff bei uns eindecken."

Damit die Bücherei ihren Lesern so viele Neuanschaffungen anbieten kann, stellen Pfarrei und Gemeinde ab sofort jedes Jahr einen festen Betrag zur Verfügung. Die Medien, die dadurch Eingang in den Bestand fanden, fallen äußerst vielfältig und vielseitig aus. Die Wahl fiel auf die Titel "Gregs Tagebuch" und "Lotta-Leben, sowie erstmals auf Englischbücher für Kinder. Nennenswert ist auch der Roman von Sarah Lark "Das Geheimnis des Winterhauses". Neben dieser kleinen Auswahl aus den Neuanschaffungen gesellen sich mehrmals im Jahr zusätzlich vom St. Michaelsbund in Regensburg zeitweilig überlassen Ausleihen.Verschiedene Aktionen im Jahreslauf bereichern darüber hinaus das Angebot der Bücherei und damit die Kultur im Grenzmarkt. In der Leseecke fühlen sich vor allem die Kinder wohl. Leiterin Kreuzer und ihr Team freuen sich über jeden aktiven Leser in jedem Alter und natürlich über jeden neuen Interessenten, der zusätzlich den Weg in die Bücherei im Rathaus im ersten Stock findet. Außerdem ist die gemeinsame Einrichtung von Pfarrei und Gemeinde barrierefrei per Treppenlift zu erreichen. Die Öffnungszeiten: samstags von 17 bis 17.45 Uhr, sonntags zwischen 10.45 und 11.30 Uhr sowie mittwochs von 16 bis 16.45 Uhr.