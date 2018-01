Kultur Waidhaus

29.01.2018

15

0 29.01.201815

Nach 21 Jahren ist die Ära von Josef Barth als Vorsitzender der Sängergruppe Floß zu Ende. Der Nachfolger kommt aus Pleystein.

Chormitglieder konsumieren nicht, sondern produzieren. Markus Bauriedl, zweiter Bürgermeister von Waidhaus

Dem Unterbezirk im Sängerkreis Nordoberpfalz gehören 10 Vereine mit 12 Chören und 279 Aktiven an. Die Vertreter trafen sich in der Gastwirtschaft "Haus am Eck" zur Jahreshauptversammlung, die die Chorgemeinschaft aus Vohenstrauß und Waidhaus begleitete.Für die Zukunft wünschte zweiter Bürgermeister Markus Bauriedl den Sängern Mut und Gelingen, weil es "nicht einfach ist, sondern immer schwieriger wird, junge Menschen für das Singen zu begeistern - außer in Waldthurn".Umso mehr lobte er die Bestrebungen zum Fortbestand des örtlichen Gesangvereins 1910 durch die Zusammenarbeit mit dem TV Vohenstrauß. "Denn Chormitglieder konsumieren nicht sondern produzieren. Vielen Dank, dass Sie dem Singen die Treue halten", sagte Bauriedl abschließend und wünschte "viele begeisterte Zuhörer". Mit einem Hinweis auf die aktuelle Ausstellung "Waidhauser Musikgeschichte(n)" im Rathaus überreichte er das dazugehörige Begleitheft an den scheidenden Vorsitzenden Barth."Musik, Spaß und Gesang werden wir weiterhin in unseren Gruppen haben", bestätigte dieser. Noch vor den Neuwahlen wies Georg Ebenhöch aus Neustadt/WN, Chef des Sängerkreises Nordoberpfalz auf die zu Ende gehende Ära Barths hin. Er forderte darüber hinaus eine Teilnahme am Chorfest 2019 von den angeschlossenen Vereinen ein. Ehrenvorsitzender Herbert Kick aus Waldthurn sah im "Singen eine tolle Sache", weshalb er sich enttäuschend über eine "fehlende Wertschätzung" bei den Politikern äußerte.Von einer "ehrenvollen Arbeit, die ich gerne gemacht habe", sprach Barth. Immerhin sei ihm die kleinste Gruppe im Verband anvertraut gewesen. Während der 21 Jahre sei für ihn jedes Verschwinden eines Chors ein Tiefpunkt gewesen, doch er wisse die Sängergruppe Floß in guten Händen. Dies werde zu einer neuen Blüte führen. Der Sprecher dankte "für die schöne Zeit und die Unterstützung durch die Vorstandskollegen vonseiten des Kreises". Kreisgeschäftsleiter Adolf Grassner aus Ebermannsdorf startete seine Laudatio auf Barth mit einer Erinnerung an den Geburtstag Mozarts und überreichte einen Gutschein als Dank.Anschließend wählten die Teilnehmer Karl Herrmann zum Vorsitzenden. Der Pleysteiner war seit 1999 Vize. Neuer Stellvertreter ist der Plößberger Karl Höltl. Holger Scheufler aus Pleystein übernahm wieder den Posten des Schriftführers. Kassier bleibt Josef Eiber (Vohenstrauß). Delegierte sind Bernhard Unger (Waldthurn), Hermann, Barth und Höltl. Die Gruppenchorleitung wechselte von Herbert Kraus zu Alexander Völkl aus Pleystein. Kassenprüfer bleiben Herbert Kick und Hermann Pflaum. Die nächste Jahreshauptversammlung ist am 26. Januar 2019 beim Gesangverein Waldthurn wegen dessen 120-jährigen Bestehens.