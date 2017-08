Kultur Waidhaus

06.08.2017

10

0 06.08.201710

Späte Berühmtheit erlangte das fast untergegangene Dorf Nove Domky, als die damaligen Außenminister Jiri Dienstbier und Hans-Dietrich Genscher an Weihnachten 1989 den Stacheldrahtzaun mit einem Bolzenschneider symbolisch durchtrennten. Das Foto ging um die ganze Welt ging.

Waidhaus/Neuhäusl. Nach diesem historischen Ereignis durften die ehemaligen Bewohner bald ihre Wiedersehensfeier mit einem Besuch der alten Heimat verbinden. 25 Jahre sind seitdem vergangen, das silberne Jubiläum wird am Wochenende gefeiert. Ortsbetreuerin Berta Weis hat für die 17. Zusammenkunft das Programm zusammengestellt. Die Organisatorin hofft außerdem auch auf Teilnehmer aus dem benachbarten Reichenthal und dem Waidhauser Ortsteil Reichenau.Die einstigen Neuhäusler verschlug es nach der Vertreibung in viele Länder. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte kamen die Ehemaligen aus ganz Deutschland und der Schweiz. Immer galt dabei das Interesse auch dem einstigen Heimatdorf, das auch als Böhmisch Neuhäusl bezeichnet wird.Während der Nachkriegswirren 1946 und 1947 blieb fast nichts von dem einst blühenden Grenzdorf übrig. Vor etwas über 300 Jahren rodeten die Landesherren den Böhmerwald. Auf der weitläufigen Lichtung erfolgte die Besiedlung. Bereits nach wenigen Jahren stieg die Einwohnerzahl auf über 400. Knapp ein Jahrhundert später wurde das Dorf zur Expositur erhoben, weitere 70 Jahre später zur Pfarrei. Graf Kolowrat ermöglichte zwischen 1834 und 1838 den Bau der Kirche, deren Ruine heute als trauriges Überbleibsel ein weiteres Mahnmal des fast verschwundenes Dorfs ist. Ungefähr 20 Menschen leben noch in den acht Häusern. Als Ortsteil von Rozvadov (Roßhaupt) grenzt die Gemarkung Neuhäusl direkt an Waidhaus.Das Festprogramm: Freitag, 11. August, Wiedersehensfeier am Abend im Gasthaus Winkler in Reichenau. Samstag, 12. August, Fahrt über Neuhäusl zum Hegerhaus. Ab 12 Uhr gibt es dort Mittagessen mit anschließendem Kaffeetrinken. Die Gedenkfeier beginnt um 15 Uhr am Kriegermahnmal und setzt sich auf dem ehemaligen Friedhof fort. Der Heimatabend im Gasthaus Winkler beginnt um 19 Uhr. Pfarrer Georg Hartl feiert am Sonntag, 13. August, um 10.30 Uhr den Festgottesdienst in der Filialkirche Reichenau zu Ehren der Neuhäusler Muttergottes, die dort seit vielen Jahrzehnten eine neue Herberge fand. Anschließend geht es zum Frühschoppen ins Gasthaus Winkler.