Kultur Waidhaus

01.12.2017

01.12.2017

Vor 70 Jahren zieht jener Winter ins Land, der den böhmischen Grenzgürtel zu Bayern vollends entvölkert. Die Flüchtlingsbewegung von Ost nach West beruhigt sich. Die Pläne zur "Verödung" vieler ehemals deutsch besiedelter Grenzorte liegen bereits in den Schubladen.

Einziger Grenzübergang

Judenfriedhof außerhalb

In den folgenden Jahren teilten alle Dörfer entlang der böhmisch-bayerischen Grenze auf tschechischer Seite bald das gleiche Schicksal der Zerstörung. Der Heimatkundliche Arbeitskreis befasste sich in den Bänden 1 bis 10 der "Waidhauser Geschichte(n)" immer wieder mit dem Thema,Kaum bekannt ist jedoch, dass ein Ort schon Monate zuvor von amerikanischen Soldaten dem Erdboden gleich gemacht wurde. Während Petlarn (Žebráky) - ein altes Chodendorf - im April 1945 von den heranrollenden Amerikanern verschont blieb, wurde das unmittelbar benachbarte Purschau (Porejov) in der Nacht zum 30. April massiv beschossen. Dabei wurden alle 32 Häuser, das Schloss, der ganze Meierhof sowie die Synagoge zerstört.Den Zweiten Weltkrieg erlebte Waidhaus als Endstation vor dem Osten Europas. Zum Ende dieser Auseinandersetzung drehte sich die Situation um. Abgesehen von der amerikanischen Besatzung, war es ein nicht mehr enden wollender Flüchtlingsstrom, der in den westlichen Teil Deutschlands strömte. Erst Anfang Dezember 1947 ging die Zahl der deutschen Aussiedler spürbar zurück. Bis dahin waren fast 3 Millionen Deutsche vertrieben worden. Die Meisten durften nur 40 Kilogramm "Handgepäck" mitnehmen. Alle weitere Habe blieb in der alten Heimat zurück. Die Vertreibungen waren von den Alliierten geduldet und im Potsdamer Abkommen dann auch bestätigt worden.Vor 70 Jahren begann auch die Zeit, wo die Grenze nach Osten einseitig geschlossen und mit Stacheldraht, Selbstschussanlagen und Wachtürmen gesichert wurde - bis der Eiserne Vorhang geschaffen war. So weit, dass Waidhaus bis 1954 der einzige Grenzübergang zur damaligen Tschechoslowakei blieb. Die tschechoslowakische Republik legte in dieser Zeit noch immer mehr Sichtstreifen frei, installierte Drahtzäune, Hochspannungsleitungen, Stolperdrähte und zahlreiche Kasernen.Da die eigentlichen Grenzanlagen von westlicher Seite kaum direkt einzusehen waren und oft bis zu drei Kilometer im nunmehr menschenleeren Grenzgürtel lagen, wies das Landratsamt Neustadt/WN bald mit zahlreichen Hinweisschildern auf diese Gefahren eines unbeabsichtigten Grenzübertritts hin. Direkt betroffen waren die Grenzgemeinden Flossenbürg, Georgenberg, Waidhaus und Eslarn. Darüber hinaus bildete im Osten ein Streifen von 15 Kilometern Breite einen besonderen Schutzbereich mit einer Flugverbotszone. Die Grenze selbst war darüber hinaus zu einer der bestbewachtesten weltweit geworden.70 Jahre danach ist daraus ein zusammenhängendes Landschaftsidyll entstanden. Die Natur holte sich in den vergangenen Jahrzehnten ehemals bewohntes und für die Sperranlagen genutztes Areal zurück. Spuren ehemaligen Besiedlung finden sich dennoch an zig Ecken. Auch vom ehemaligen Purschau, das nicht die Tschechen, sondern einzig die Amerikaner in Schutt und Asche gelegt hatten. Der außerhalb gelegene Judenfriedhof hat die Zeiten sogar recht gut überstanden. Die meisten Steine stehen aufrecht. Nur wenige sind umgefallen oder beschädigt. Hier liegen unter anderem die Vorfahren des amerikanischen Multimillionärs Rothschild.Purschau hatte zwei Kirchen. Im Ort war dies die St. Bartholomäuskirche. Die Ruine war dem Verfall preisgegeben und wurde 1971 abgerissen. Kaum besser erging es der rund 700 Meter entfernten, ehemaligen Wallfahrtskirche St. Anna, auf dem Annaberg. Die herrliche Allee dorthin hat hingegen nichts von ihrem stolzen Reiz eingebüßt. Die Kirchenruine ist dem Untergang geweiht und wegen Einsturzgefahr nicht mehr begehbar.