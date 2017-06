Kultur Waidhaus

06.06.2017

0 06.06.2017

(fjo) Eine auf drei Blockflöten gespielte Melodie markierte den Einzug von Pfarrer Georg Hartl und den Ministranten zum Beginn des Pfingstfests. Darin stimmen die jungen Gäste aus Prag mit einem Lied in ihrer Heimatsprache ein. "Wir freuen uns, dass dadurch der weltumgreifende Charakter unserer Kirche zum Ausdruck kommt", sagte der Seelsorger in seiner Begrüßung.

Der Chor "Svitáni" trat am Samstagabend in die Emmeramskirche auf, und erhielt am Ende viel Applaus. Die 20 jungen Damen und ein Bub brillierten mit tschechischen und lateinischen Stücken. Die Gläubigen waren von der Stimmgewalt begeistert, denn nur ganz wenige verließen die Kirche vor dem sich anschließenden Konzert.Neues geistliches Liedgut, vorwiegend rhythmisch und beschwingt vorgetragen, stand dabei im Vordergrund. Dazu imponierte Orgelspielerin Alice Lin das Publikum mit vielen Tonwechseln und einer äußerst farbenfrohen Begleitung des Chorgesangs. Als Solist stellte Leiter Vit Aschenbrenner am Ende des rund eineinhalbstündigen Auftritts selbst seine Gesangsqualitäten mit einem alten tschechischen Volkslied unter Beweis. Die junge Gästeschar aus der goldenen Stadt summte dazu leise die Grundmelodie.