Kultur Waidhaus

22.06.2017

11

0 22.06.201711

Der Waidhauser Serenadensommer beginnt heuer in der Partner- und Nachbargemeinde Roßhaupt. Mit Vollbesetzung in allen Registern brilliert ein großes Gemeinschaftsorchester zur Eröffnung.

Rozvadov. (fjo) Bürgermeister Vrabec Borivoij freute sich über die Einbindung in den Serenadenreigen: "Es ist wunderbar, dass wir miteinander in dieser renovierten Kirche feiern." Die Stuhlreihen waren fast voll besetzt. Höhepunkte aus dem Musical "Evita" von Andrew Lloyd Webber zeugten im Anschluss von der Bandbreite des Programms, das das Orchester unter Leitung von Hermann Mack und Frantisek Kratochvil vorbereitet hatte. Katerina Moravcová informierte über Stücke und Komponisten.In den angrenzenden Schrebergärten verstummten die Radios schnell und die Nachbarn lauschten den Klängen, die aus den offenen Fenstern und Türen nach außen drangen. Dazu gehörte ein Medley aus Melodien des Musicals "Der König der Löwen". Großer Beifall belohnte das Ensemble. Mit der Ankündigung des "River-Qwai-Marsches" konnten die Zuhörer zunächst wenig anfangen. Nach den ersten Takten war vielen der Ohrwurm als "Underberg-Titelmelodie" schnell ein Begriff. Im Pavillon vor der Wenzelskirche verkaufte die Nachbarkommune Getränke und böhmische Gebäckspezialitäten.Mit der Neuauflage des Herz-Schmerz-Hits "Seit mehr als 1000 Jahren" landete das Ensemble einen weiteren Volltreffer, bei dem das Publikum eifrig mitklatschte und mitsang. Vor der Europahymne dankte Mack für die "fruchtbare Zusammenarbeit" mit der Musikschule Stríbro. Außerdem gestand er: "Wir haben dieses Konzert wieder in sehr kurzer Zeit geschafft und auf die Beine gestellt." Dabei habe die Sprache keine Rolle gespielt, nur das Musizieren.Mit einem Augenzwinkern sagte der Waidhauser Musikerchef: "Vielleicht sollte sich die ganze Welt und ganz Europa daran ein Beispiel nehmen, wie einfach alles ohne viele Worte und dafür mit Musik besser klappen kann." Kratochvil dankte den Waidhausern für die Freundschaft. Bürgermeisterin Margit Kirzinger zog ein freudiges Resümee: "Es war ein sehr schönes Konzert unserer beiden Orchester."Vor den Zugaben sorgte Ansagerin Moravcová mit ihrem Ehemann Frantisek Moravec noch für einen weitere Überraschung in Form einer Partitur-Torte für die Waidhauser als Dankeschön. Blumensträuße drückten zuvor die Wertschätzung untereinander durch Musikvereinsvorsitzenden Manfred Eberlein und Bürgermeister Borivoij aus.