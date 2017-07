Kultur Waidhaus

21.07.2017

Die Vielfalt der Sommerserenaden 2017 zeigte sich am Mittwochabend erneut. Erstmals gastierte die fünfköpfige Nachwuchsband "Random System" unter Leitung von Paul Hüttl auf der Bühne beim Rathaus. Der Bassist hatte dazu Sebastian Voit (Schlagzeug) und Immanuela Leo (Gesang) sowie Christiane Licha (Gesang) und Adrian Dierl an der Gitarre als Lokalmatadoren mitgebracht.

Die jungen Musiker begeisterten rund 100 Zuhörer und zogen alle mit ihrem besonderen Sound in den Bann. Gerade die Abwechslung zwischen lauten und rockigen Liedern, aber auch gefühlvollen Balladen ergaben die richtige Mischung ganz nach dem Geschmack des Publikums. Licha gratulierte ihrer Mutter Sonja mit dem Lied "Everything" von Michael Bulbé zum Geburtstag. Leo und Dierl trugen das Lied "Halleluja" von Leonhard Cohen vor.Der wohl bewegendste Moment des Konzerts war allerdings, als Leo für ihre im vergangenen Jahr ertrunkene Freundin das Stück "All I Want" von Kodaline sang. Vor einer kurzen Pause zeigte Hüttl an der zwölfsaitigen Gitarre ganz alleine sein Können mit dem sehr schnell gespielten Stück "Ocean" von John Butler. Auch Bürgermeisterin Margit Kirzinger war am Ende begeistert und dankte den jungen Musikern für diese "gelungene Serenade".