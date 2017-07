Kultur Waidhaus

14.07.2017

6

0 14.07.2017

Ein Open-Air-Konzert ist dem "Waldthurner Blechhaufen" nicht vergönnt. Ansonsten passt beim Serenadenabend aber alles.

Mit böhmischer Musik stimmte Leiter Stefan Striegl die vielen Besucher am Mittwochabend im Gemeindezentrum auf die vergnügliche Stunde ein. Das schlechte Wetter verhinderte den Auftritt auf der Serenadenbühne. Dies machte den 18 jungen Instrumentalisten aber nichts aus. Die Waidhauser Dirigentin Gerlinde Gläser half im Saxofonregister aus, kurzfristig und ohne viel Aufhebens. Durchs Programm führte Striegl selbst. Er informierte fachkundig über Einzelheiten der jeweiligen Stücke und welches Register dabei besonders zum Einsatz kommt.Die Kapelle hatte zusätzlich viele Zuhörer aus Waldthurn mitgebracht. In einem kleinen Block entführte das Ensemble in die Stilrichtungen Jazz und Dixie-Sound mit "exotischer Musik und eigentümlichen Akkorden", wie Striegl es bezeichnete. "Ain't she sweet" gab es beispielsweise an dieser Stelle zu hören. Die Erinnerungen an die Jubiläumswoche der Fahrenberggemeinde erwachten beim "Heimatfestmarsch" aus der Feder des erst 17-jährigen Komponisten Johannes Pflaum, der Mitglied beim "Blechhaufen" ist, aber zur Serenade leider schulisch verhindert war.Das Heimatgefühl verstärkte die Kapelle nach gut einer Stunde bester Unterhaltung noch durch die "Heimatdorf-Polka" und einem zweiten böhmisch-bayerischen Block. Mit dem "Jubiläumsmarsch" beschloss Striegl den offiziellen Programmteil und resümierte: "Wir sind viel unterwegs." Unter Nennung aller Termine ließ er die Waidhauser auch wissen: "Wir haben heuer noch viel vor."Bürgermeisterin Margit Kirzinger war begeistert. "Es war eine tolle und flotte Stunde mit euch." Das verlange förmlich nach einer Neuauflage. "Wir klopfen bestimmt wieder bei euch an." Beim nächsten Mal werde sie sich persönlich um einen Tanzboden kümmern, denn nicht nur sie hätte zu dieser Musik gerne getanzt.Striegl gab den Dank gerne zurück und begründete den Erfolg auch mit dem Wirken von Hermann Mack. "Bei dir haben ja einige der Mitglieder das Musikspielen erlernt." So blieb es nicht nur bei einer Zugabe. Beim "Böhmischen Traum" brodelte es an allen Ecken und Enden, zumal immer mehr Fans wissen, in welcher besonderen Art das Publikum hier mit einstimmt.