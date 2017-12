Politik Waidhaus

08.12.2017

08.12.2017

Das Sachgebiet für Bodenschutz im Landratsamt Neustadt hat Bedenken wegen des neuen Baugebiets zwischen Ober- und Unterlind. Der Stadtrat muss sich nun mit dem Thema Altlasten beschäftigen.

Vohenstrauß. In dem für die Bebauung vorgesehenen Bereich gebe es zwar keine Altlastenverdachtsflächen, aber bei der als vorgesehenen Ausgleichsfläche könnte es sich um eine potenzielle Ablagerungsstelle für Hausmüll und Bauschutt handeln, informierte Geschäftsleiter Alfons Sier in der Sitzung am Donnerstag. Bürgermeister Andreas Wutzlhofer ergänzte, dass die zunächst geplante Ausgleichsfläche als nicht ausreichend beurteilt worden waren. Daraufhin sei ein am Rand des Baugebiets "Sommerwiesen" gelegenes Grundstück hinzugenommen worden. Um dieses Areal in der Flur "Tachetsberg" gehe es nun. Genauere Erkenntnisse oder Untersuchungen lägen jedoch nicht vor, weshalb der Verdacht noch nicht erhärtet sei. "Das ist ein gewisses Risiko, das die Stadt hat. Ich bin der Meinung, das können wir eingehen", sagte Sier.Freilich bestehe die theoretische Möglichkeit, dass irgendwann in unabsehbarer Zeit Altlasten - sofern überhaupt vorhanden - entfernt werden müssten und damit ein relativ hoher Ausgleich für die Beeinträchtigung der bis dahin wohl gut entwickelten Ausgleichsflächen zu erbringen sei. Gleichwohl gelte dies aber auch für den Fall, dass - falls Altlasten die Entwicklung beeinträchtigen könnten - dann eine Ersatzfläche inklusive Entwicklungszeit ebenso bereitzustellen wäre.Der bayerische Prüfungsverband nahm die Arbeit des städtischen Bauamts von 2011 bis 2014 unter die Lupe. Vor allem bestand Interesse an der Erweiterung der Mittelschule. "Gleich auf Seite 1 des Prüfberichts ist zusammenfassend aufgeführt, dass die stichprobenartige Prüfung der Baumaßnahme keine außergewöhnlichen Feststellungen ergab", sagte Kämmerer Rainer Dötsch. Die weiteren Hinweise und Anregungen aus dem Prüfbericht würden darüber hinaus bei der Sanierung des Rathauses schon umgesetzt.Die weitere Stadtentwicklung hängt wesentlich vom bayerischen Landesplan ab. Mit der hierfür neu geregelten Begriffsauslegung für "zentrale Orte" hatte das Gremium kein Problem, da Vohenstrauß nach wie vor als Mittelzentrum eingestuft bleibe. Da sich aber die Fachbehörden bereits im Vorfeld "nicht begeistert" von der Vergrößerung des Gewerbegebiets Richtung Braunetsrieth äußerten, sah Sier die Notwendigkeit einer ausführlicheren Stellungnahme. Er wies auf die Diskrepanz zwischen der "Vermeidung von Zersiedelung" durch die Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten hin, "da meist eine wesentliche Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes erfolgt". Offen bleibe zudem, was unter einer "wesentlichen Beeinträchtigung" konkret zu verstehen sei.Zu Wort gemeldet hatte sich auch die Untere Naturschutzbehörde mit der Forderung von Baumpflanzungen und Einfriedungen. Auch die Pflanzzeiten seien zu beachten, und die als Ersatzfläche ausgewiesene Hecke müsse zuzüglich des künftigen Altgrasstreifens während der Bauzeiten vor Befahren und Nutzung als Lagerfläche gesichert werden. Und dann sei da noch das dortige Naturdenkmal als anerkanntes Biotop im Flächennutzungsplan zu kartieren. Auf Vorschlag der Verwaltung beschloss der Stadtrat analoge Ergänzungen der Festsetzungen im Bebauungsplan.