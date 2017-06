Politik Waidhaus

27.06.2017

5

0 27.06.2017

Die Innenentwicklung und Leerstände stehen beim Besuch von zwei Landtagsabgeordneten der Grünen in Waidhaus im Fokus. Bürgermeisterin Margit Kirzinger verweist dabei auf Probleme mit einer Behörde.

(fjo) Auf dem Land und in den Städten des Freistaats soll es nach einer Volksabstimmung aus dem Jahr 2013 gleiche Lebensbedingungen geben. Markus Ganserer und Jürgen Mistol von der daraufhin vom Landtag eingerichteten Kommission entschieden sich bei ihrer Erkundungstour zu einer Bestandsaufnahme für eine einstündige Stippvisite an der Grenze.Die Landtagsabgeordneten trafen mit Beate Schneider von den Landkreis-Grünen und Bürgermeisterin Margit Kirzinger zusammen. Aus einer aktuellen Landesstatistik zitierte Mistol: "Im Landkreis Neustadt/WN wird viel zu viel gebaut, als eigentlich notwendig wäre." Kirzinger ging auf die Besonderheiten ihres Heimatorts ein und zeichnete ein positives Bild der Kommune. Aus der Situation als Grenzort heraus befänden sich hier mehrere Behördenstandorte mit vielen Arbeitsplätzen. Auch bei den Gaststätten und der Unternehmensstruktur sei der Markt gut aufgestellt. Die Gewerbesteuereinnahmen fielen überdurchschnittlich aus, weshalb sich die Eigenanteile bei Förderprogrammen gut stemmen ließen.Breiten Raum widmete die stellvertretende Landrätin laufenden Projekten zur Schaffung von Wohnraum im Ortskern und kommentierte: "Das Angebot muss passen. Nur was hergerichtet ist, findet sofort wieder Interessenten." Mit den Maßnahmen der Städtebauförderung habe sie noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, bestätigte Kirzinger auf Nachfrage. Einzig mit den Denkmalschutzbehörden haderte sie und sah darin ein Hindernis: "Da würden wir uns mehr Entgegenkommen wünschen." Aktuell gehe Waidhaus durch den Erwerb eines weiteren leerstehenden Hauses an der Hauptstraße das nächste Projekt an. Sehr rege genutzt werde das Fassadenprogramm, was an mehreren Beispielen verdeutlicht wurde.