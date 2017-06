Politik Waidhaus

Ein weiteres Objekt mit prägendem Ortsbildcharakter ist in den Besitz der Gemeinde übergegangen. Dies erfuhren die Zuhörer in der Marktratssitzung. Über den Kauf des Anwesens mit dem Hausnamen "Krämer" an der Hauptstraße informierte Bürgermeisterin Margit Kirzinger bei der Bekanntgabe nicht öffentlicher Themen aus der Mai-Sitzung. Ludwig Zwick war lange Jahre Besitzer des Grundstücks und zuletzt Dieter Zill, der damals als Betreiber des "Seniorenhauses im Naturparkland" die Immobilie erworben hatte.

Nachdem nun eine Weiterveräußerung im Raume stand, machte die Kommune von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch. Konkrete Pläne für die weitere Zukunft des historisch bedeutenden Gemäuers gebe es noch nicht. Jedoch unterliegt die außergewöhnliche Fassade - wie die gesamte Hauptstraße - dem Ensembleschutz im Ortskern.