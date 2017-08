Politik Waidhaus

01.08.2017

18

0 01.08.201718

Sich kommunalpolitisch zu engagieren, liegt Bürgermeisterin Margit Kirzinger, geborene Hochwart, und Sylvia Schöne, geborene Kirzinger, wohl in den Genen. Josef Hochwart war wie seine Enkelin Bürgermeister von Waidhaus und Josef Kirzinger viele Jahre als zweiter Bürgermeister aktiv.

Besuch aus Schweden hatte sich bei Kirzinger angesagt. Mit ihrer Nichte Schöne tauschte sie sich über die Kommunalpolitik in Åsele und Waidhaus aus. Seit August 2009 lebt Schöne mit ihrem Mann Frank und den drei Kindern in Åsele, einer Gemeinde mit 2500 Einwohnern und damit in vergleichbarer Größe wie Waidhaus.Seit 2014 ist sie als Gemeindebevollmächtigte in einem Gremium mit 31 Personen politisch aktiv und vertritt dort die bürgerliche Center-Partei. Sie lobte die hervorragende Familienpolitik dort, darunter das ausgezeichnete Betreuungsangebot in den Kindertagesstätten und Schulen. Die Gruppen in den Kitas sind klein, und unabhängig vom Wetter sind die Kinder jeden Tag im Freien. Die Vorschule bereite die Kinder wie in Deutschland auf die Schule vor.Das schwedische Schulsystem biete ihrer Meinung nach jedem eine sehr gute Chance. Bis zur neunten Klasse gehen alle Kinder gemeinsam zur Schule. Schwächere Schüler kommen in Genuss von verschiedenen Fördermaßnahmen. Erst nach der neunten Jahrgangsstufe geht es entweder weiter in die sogenannte Volksschule oder das Gymnasium, das unserer Berufsschule ähnelt. Hier erwirbt man einen Berufsabschluss.Danach hat man die Möglichkeit zum Studium. Schönes Aussage "In Schweden gibt es keinen Lehrermangel, meist teilen sich sogar zwei Lehrer eine Klasse" fand sofort Anklang bei Kirzinger. "Das würde ich mir für die Waidhauser Kinder auch wünschen." Schöne setzt sich vehement für eine gute Ausstattung der örtlichen Schule ein. "An den Kindern darf nicht gespart werden." Ein Satz, der auch für die Waidhauser Schulpolitik stehe, fand Kirzinger.Wie in Waidhaus ist auch in Åsele die Verbesserung des Ortsbilds ein Thema. So wird zurzeit der "Christian-Park" in der Ortsmitte (der den Namen von Königin Christina trägt, die 1684 der kleinen Stadt das Ortsrecht ausgesprochen hatte) neu gestaltet. Hilfe für Flüchtlinge und Theaterprojekte wie etwa das Schauspiel "Regina Christina" liegen der ausgebildeten Schauspielerin sehr am Herzen. Voll Stolz erzählte sie, dass Åsele bereits Filmstadt war.Dort wurde die schwedische Kindersendung "Zombie" gedreht, und auch ihre Familie durfte wie viele im Ort als Statisten mitwirken. Wie Kirzinger wünscht sich auch Schöne, dass engagierte Bürger die Verantwortung in den Vereinen übernehmen. Vorsitzende zu finden, ist in Åsele ebenso schwierig wie in Waidhaus. Kritisch betrachtet die Gemeindebeauftragte das schwedische Gesundheitssystem.Die Ärzte sind sehr gut ausgebildet aber es gibt zu wenige. Das nächste Krankenhaus ist 100 Kilometer entfernt. Der Transport dorthin im Akutfahrzeug, das mit einer Krankenschwester besetzt ist und ein ehrenamtlicher Feuerwehrmann steuert, kann manchmal abenteuerlich werden. Da kommt es schon vor, dass die Kinder im Auto das Licht der Welt erblicken. Die am Ort ansässige deutsche Frauenärztin engagiert sich sehr stark für Verbesserungen auf dem Land.