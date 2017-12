Politik Waidhaus

08.12.2017

Vohenstrauß. Die von Martha Bauer in der Stadtratssitzung monierte "ungenügende Beleuchtung" bei der Aussegnungshalle auf dem Friedhof mit dem Vorschlag eine "optimierte, angenehmere Atmosphäre" auch im Innenraum zu schaffen, da die "Ausstattung nicht mehr zeitgemäß" sei, löste eine umfangreiche Debatte aus. Bürgermeister Andreas Wutzlhofer bestätigte, dies "selbst erfahren zu haben". Deshalb habe er den städtischen Bautechniker Christoph Weiß um die Erarbeitung eines Lösungsvorschlags gebeten.

Über die Erneuerung der Fassade im vergangenen Jahr berichtete Außendienstleiter Karl Frey. Daraufhin bekräftige Bauer ihr Ansinnen: "Es ist doch nicht so, dass man einmal etwas hinstellt und dann ist das für alle Zeiten erledigt." Martin Gleixner wies auf die Friedhofssatzung hin, da eine Sanierungsmaßnahme umlagepflichtig werde. "Das wirkt sich bei der nächsten Kalkulation auf die Friedhofsgebühren aus", bestätigte Bürgermeister Wutzlhofer.Mit dem Argument einer sich "wandelnden Begräbnisgebühr" bat Alfons Raab um eine Beschäftigung mit der aufgeworfenen Thematik: "Das muss uns das schon Wert sein", wozu er auf bereits erfolgte Maßnahmen in umliegenden Gemeinden hinwies. Frey gab jedoch zu bedenken, dass es mit Schönheitsreparaturen alleine "nicht getan sein wird". Angesichts des Zustands stehe für ihn sogar ein Neubau im Raum. "Wir werden uns damit befassen", sagte Wutzlhofer zu. Volker Wappmann regte den Neubau einer Friedhofskapelle an. Das "alte Modell" der Begräbniskultur werde keine Zukunft mehr haben: "Wir brauchen etwas auf dem Friedhof, wo sich die Leute versammeln können."Hierzu sah der Bürgermeister allerdings auch die Möglichkeit einer "Umstrukturierung des Innenraums" der bestehenden Aussegnungshalle. Das Schlusswort hatte zweiter Bürgermeister Uli Münchmeier, der sich für eine "ergänzende Nutzung" des Gebäudes stark machte: "Dann müssen wir nicht alles auf die Grabgebühren umlegen." Dies solle die Stadtverwaltung prüfen.