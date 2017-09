Politik Waidhaus

20.09.2017

Die Ortsstraßen in Reichenau müssen komplett ausgebaut werden. Ein Ingenieurbüro aus Weiden legt dem Waidhauser Marktrat diese Empfehlung jedenfalls nahe.

Das Ingenieurbüro König informierte in der Sitzung am Montag über den Stand der Ausbauplanung für die Ortsstraßen in Reichenau. Michael Wenning ging auf Voraussetzungen für eine Förderfähigkeit ein. Dazu zählten eine Mindestbreite von 3,50 Metern und ein fest vorgegebener Straßenaufbau. Nach intensiven Untersuchungen des Zustands kam der Fachmann zu dem Ergebnis: "Das einzig wirklich Machbare ist der Vollausbau."Die Oberflächen-Entwässerung sei im Abwasserkanal des Ortsnetzes vorgesehen. Bereits im Zuge der Dorferneuerung habe die Kommune ein Grundstück beim Anwesen Stöckl erworben, das zu einem Wendeplatz ausgebaut würde. Die beiden älteren Eschen auf Höhe des Kramerhofs seien zu erhalten, weshalb das Umfeld in einem Schotter-/Ziegelgemisch ausgeführt würde. Wegen der beengten Platzverhältnisse dort wären zudem am Straßenrand drei bis vier Warnbarken notwendig.Zwei weniger erfreuliche Aspekte teilte Wenning im Anschluss mit. Die Baugrunduntersuchung habe zu einer ungünstigen Klassifizierung des Aushubmaterials geführt, die ermittelten Gesamtkosten lägen über dem Haushaltsansatz. Nachdem die Bruttosumme Ende 2016 noch bei rund 270 000 Euro gelegen habe, weise die laufende Fortschreibung nun über 300 000 Euro auf.Daran sei auch das Ergebnis der Bodenuntersuchungen schuld. "Der bloße Einbau des Erdaushubs irgendwo ist damit nicht mehr möglich", meinte Wenning und gebrauchte das Wort "Abfall". Weitere 95 000 Euro veranschlagte der Sprecher für die Erneuerung der Wasserleitung. Für den Glasfasereinbau (Leerrohre) werden rund weitere 15 000 Euro fällig."Das sind natürlich schon enorme Kosten", klagte Bürgermeisterin Margit Kirzinger. Gunther König bestätigte: "Ich weiß, dass es viel Geld ist." Waidhaus dürfe zwar mit einer Förderung von 130 000 Euro rechnen, doch im Haushalt seien lediglich rund 300 000 Euro eingeplant, erklärte die Rathauschefin. Doch gerade die Erneuerung der Wasserleitung hielt sie für ein "Muss, aufgrund der Erfahrungen". Georg Kleber (Pfrentscher Liste) hatte nachgerechnet und monierte: "Waren uns nicht zunächst 60 Prozent Zuschuss zugesagt?"Geschäftsleiterin Kerstin Wilka-Dierl wusste mehr: "Es ist nur ein Betrag in Höhe von 217 000 Euro förderfähig, der den Nettobaukosten entspricht." Einen Zuschuss gebe es nur auf die Nettosumme und nur auf die Baukosten. "Also nur rund 45 Prozent", überschlug Kleber."Wenn wir etwas aus der Maßnahme herausnehmen, kann es sein, dass wir ganz aus der Förderung herausfallen, da das Projekt als Paket bewilligt ist", sagte Kirzinger. Mit Hinweisen auf die im Haushalt eingestellte Summe, bereits erfolgte Marktratsbeschlüsse und die feste Absicht der Verwirklichung, versuchte sie einer Diskussion in diese Richtung sofort den Wind aus den Segeln zu nehmen.Außerdem würde die Trinkwasser-Leitungs-Erneuerung über die Herstellungsbeiträge finanziert. Die Abstimmung für die vorgestellte Planung fiel schließlich einstimmig aus. UWG/PL-Fraktionssprecher Josef Schmucker bat das Planungsbüro um Berücksichtigung des bislang ins gegenüberliegende Grundstück schießende Regenwasser bei der abschüssigen Stelle an der Einmündung in die Dorfstraße. Dieser Missstand lasse sich nicht komplett beseitigen, antwortete Wenning, doch er sicherte zu, sich etwas zu überlegen.