Sport Waidhaus

07.08.2017

Für das Jubiläumsturnier zum zehnjährigen Bestehen der Kegel-Gaststätte "Triff-Nix" in Altenstadt scheint kein Weg zu weit zu sein. Ein Team nimmt dafür sogar eine 350 Kilometer weite Anreise auf sich. Die Sieger kommen allerdings ganz aus der Nähe.

Altenstadt. Die Gäste aus Bornheim an der französischen Grenze durchlebten zwei sportlich völlig unterschiedliche Turniertage. Die Kegelmannschaften von Gut Holz Altenstadt und Rot-Weiß Vohenstrauß bestätigten übereinstimmend "zwei schöne Turniertage" im "Triff-Nix". Vor allem die Konstellation mit vier parallel spielenden Teams am Finaltag steigerte die Spannung.Turnierleiter und Organisator Manfred Hilburger dankte allen Aktiven, die "super mitmachten und zusammenhalfen, damit das Ganze gelang". Maßgeblichen Anteil am Festwochenende bescheinigte er den Gästen aus der Pfalz, die ihr Gastspiel in der Oberpfalz "ausgeglichen" für sich gestaltet hatten.Schien für das Quartett aus Bornheim am Samstag alles verloren, so kam die Mannschaft nicht nur zurück, sondern holte sich "als Clou des Wochenendes" sogar den zweiten Platz (2110 Holz). Sprecher Jörg Schlemilch nahm dafür 50 Euro in Empfang.Den Turniersieg holte sich der SKC Floß (2183), Horst Dilling erhielt die Siegprämie von 100 Euro. Für den SC Luhe-Wildenau (2094) gab es auf Platz drei 25 Euro, die Manuel Ottorepetz annahm. Die Heimmannschaft um Sandro Großmann landete auf Rang vier (2054). Norbert Puff nahm den Trostpreis, einen Kasten Bier, für Rot-Weiß Vohenstrauß entgegen. Als sechstes Team gehörte der SKK Etzelwang zu den Teilnehmern.Ohne Wertung lieferte Horst Dilling, SKC Floß, (567 Holz) das beste Einzelergebnis, gefolgt von Jörg Schlemilch, BSG Bornheim, (554) und Manuel Ottorepetz, SC Luhe-Wildenau, (545) auf Rang drei. Für die zehnte Einladung dankte Mannschaftssenior Bernd Hundemer aus Bornheim.Die Jubiläumsfeierlichkeiten starteten bereits am Freitag mit einem bayerischen Abend auf der Terrasse der Kegelbahn. Nicht nur zur "Rüscherl-Muse" strömten die Gäste, sondern auch das bayerische Büfett zeigte sich als absoluter Renner. Am zweiten Festtag wurde dieser Zuspruch beim Brotzeitabend mit DJ Altmüllner nicht mehr erreicht. Dafür kamen am Sonntag wieder mehr Gäste, wobei sich nicht nur "die mit Liebe gemachten Kuchen" als kulinarische Renner erwiesen.