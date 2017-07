Sport Waidhaus

25.07.2017

Der Spickerverein "Rotpfeil" Pfrentsch feiert 50-jähriges Bestehen. Die Siegerehrung der Besten der Pokalrunde 2016/2017 beschert dem Jubelverein zum Festauftakt einen guten Besuch.

Eslarner vorne

Pokale für die Besten

Pfrentsch. Vorsitzender Eugen Woppmann junior leistete mit einer großen Helferschar seit Wochen die Voraussetzungen zum Gelingen des Jubiläums. Als Festplatz erkor die Gemeinschaft den "Spickerplatz" unter der Prinzregent-Luitpold-Eiche zwischen Vereinshütte und Stammlokal. Das Trio "Z's" umrahmte den ersten Festtag Philipp Bauriedl lieferte mit seinen Mitstreitern Marina und Reinhold Zilk auf der Bühne ein Potpourri erster Klasse.Die Vereinshütte eignete sich hervorragend als Bar, wobei sich die laue Sommernacht zum Sonntag als Selbstläufer erwies. Im Zelt ließ es sich ebenso gut aushalten wie draußen vor den Imbissbuden oder unter dem klaren Sternenhimmel. Für die Übernahme der Schirmherrschaft dankte der Vorsitzende Bürgermeisterin Margit Kirzinger mit einem Blumenstrauß. Ebenso dankte er ihrem Stellvertreter Markus Bauriedl für die stete Unterstützung.Erster Höhepunkt war die Ehrung von Bernhard Burger. Von den sechs Spickervereinen im Altlandkreis Vohenstrauß ist der 67-Jährige der Einzige, der auf eine aktive Zeit von 50 Jahren zurückblicken kann. Dem Gründungsmitglied gebührte nach der von Woppmann und Stellvertreter Fabian Forster vorgenommenen Auszeichnung der Beifall aller Festgäste. Burger sicherte zu, weiterhin mitzumischen, solange es ihm die Gesundheit erlaube und die Ergebnisse akzeptabel ausfielen.Zur vorgerückter Stunde ging die Pokalverleihung über die Bühne. Sowohl in der Tabelle der ersten Mannschaften als auch bei den Reserven zeigte sich in den vorderen Plätzen dasselbe Bild. "Grenzlandpfeil" Eslarn stand nach zehn Spieltagen als Meister in beiden Klassen fest, einmal mit 18:2 Punkten und 5722 Ringen und bei den zweiten Teams sogar mit 20:0 Punkten und 4732 Ringen. Beide Vizetitel holte sich "Germanenpfeil" Eslarn. Dessen erste Mannschaft kam auf 16:4 Zähler (5098) und die Reserve auf 14:6 Punkte mit glatten 4000 Ringen.Nach Vohenstrauß gingen die beiden dritten Plätze durch die Teams von "Blaupfeil" mit 12:8 beziehungsweise 10:10 Punkten sowie 4832 und 3612 Ringen. Der Jubiläumsverein landete bei den ersten Mannschaften übrigens auf Rang fünf (4:16/4508) und Platz vier (8:12/3703).Die besten Einzelspieler erhielten Pokale. Während Werner Fischer von "Grenzlandpfeil" Eslarn als Einziger über die magische Grenze von 1400 kam, gingen die beiden anderen Pokale an die Mannschaftskollegen Thorsten Zelt (1353) als Zweiter und Martin Forster (1312) als Dritter vom Verein "Germanenpfeil". Die drei besten Spieler aus Vohenstrauß sind Markus Troll (1235), Philipp Spitzner (1111) und Thomas Ruf (1105). Dritter im Bunde der Besten bei "Germanenpfeil" ist Matthias Riedl (1242).Neben Fischer führen bei "Grenzlandpfeil" Hans Dobmeier (1280) und Hans-Jürgen Bauer (1251) die Liste an. Bei "Loisbachpfeil" Eslarn stehen Uwe Springer (1166), Alois Lang (1144) und Hans Ach (1055) an der Spitze. Bei "Silberpfeil" Waidhaus sind es Gerald Brenner (1100), Ernst Gilch (1054) und Hermann Hilpert (1041). Beim Jubiläumsverein belegen Eugen Woppmann junior (1112), Christian Woppmann (1029) und Harald Maier (1026) die ersten Plätze.