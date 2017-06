Vermischtes Waidhaus

26.06.2017

Der Busfahrer stand "deutlich unter Alkoholeinfluss", als ihn die Beamten der Polizeiinspektion Fahndung Waidhaus am Freitag kontrollierten - und daran hinderten, weiterzufahren.

Kurz nach Mittag ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz der Hinweis auf einen vermutlich betrunkenen Busfahrer ein, der mit seinem Reisebus auf der BAB A 6 in Richtung Pilsen unterwegs ist, wie die Polizei informiert. Sofort leiteten die Beamten eine Funkfahndung ein. Kurze Zeit später der Erfolg: "Schleierfahnder der Polizeiinspektion Fahndung (PIF) Waidhaus konnten den mit über 15 Fahrgästen besetzten Reisebus in Waidhaus kurz vor der Ausreise nach Tschechien anhalten und kontrollieren."Tatsächlich stand der Fahrer, ein 60-Jähriger aus Baden-Württemberg, deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von fast 2 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und ordneten eine Blutentnahme an. "Für die Reisegruppe, die zu einem Kurzurlaub auf dem Weg nach Pilsen waren, wurde ein Ersatzbus organisiert.“