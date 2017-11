Vermischtes Waidhaus

27.11.2017

27.11.2017

Seit 50 Jahren gibt es in Waidhaus die Vereinsgemeinschaft (VG). Dabei wartet das Kartell immer wieder mit Aktionen auf. 2018 gibt es eine Veränderung: Das Bürgerfest fällt ins Wasser, dafür taucht ein neuer Termin auf.

Die Vereine einigten sich am 25. November 1967 auf eine Zusammenarbeit als VG. Die damals sieben Gründungsmitglieder fanden in Franz Pflaum den ersten Vorsitzenden der Vereinsgemeinschaft (VG), der kurz nach seinem Amtsantritt eine Prinzengarde ins Leben rief. Drei Jahre später folgte die Amtszeit von Hermann Hochwart senior, welche die bisher längste werden sollte. 18 Jahre stand er an der Spitze. Er sorgte dafür, dass der Maibaum erstmals unter Regie der VG aufgestellt wurde und organisierte auch das erste Bürgerfest.1988 übernahm Josef Böhm den Vorsitz für zwei Jahre. Er besorgte den Geschirrwagen, der noch heute zum Einsatz kommt. Nachfolger wurde Johann Voit, der auf das in diesen Tagen treffende Jubiläum aufmerksam machte. Während seiner dreijährigen Amtszeit beschaffte sich die VG ein Festzelt und organisierte die Wasserfestspiele 1992. Ihm folgte Anton Schwarzmeier, der sich für die Anschaffung eines Grillwagens und für eine Illumination der Wasserfestspiele einsetzte.1998 übernahm Franz Tratz die Leitung und bereicherte das Hauptfest mit der Möglichkeit, über den Ort mit einem Ultraleichtflugzeug zu fliegen. Anschließend stand Michael Hummer aus Vohenstrauß für das Amt parat. Auf ihn geht die Beleuchtung des Marktfleckens mit großen Sternen an den Häuserfronten während der Adventszeit zurück. Zudem gab er den Anstoß zum Bau der Gerätehalle.Von 2006 bis 2009 und wieder ab 2011 stand Ewald Zetzl dem Kartell vor. Durch seine neue Interpretation des Nikolausmarkts machte er diesen zum neuen finanziellen Standbein und sorgte darüber hinaus mit einer Spendenaktion dafür, dass der Initiative "Hilfe für Louis und andere" ein Betrag von 2250 Euro überreicht werden konnte. Damit unterstützten die Waidhauser die Typisierungsaktion für das Kind Louis aus Bechtsrieth sowie andere an Leukämie erkrankte Menschen, um einen passenden Stammzellenspender zu finden.Im Mai 2015 übernahm Bürgermeisterin Margit Kirzinger als erste Frau nach zehn Männern den Vorsitz. Zetzl steht ihr seitdem als aktiver Stellvertreter zur Seite. Gleiches gilt für Tobias Kirner als dritter Vorsitzender. Aktuell sind 36 Vereine angeschlossen. Das Kartell wird gebraucht sowohl von der Gemeinde, als auch wegen der Geräte von den Vereinen.Gerlinde König übt das Amt als Schriftführerin aus, und Margret Schneider ist die Kassiererin. Karl-Heinz Zintl steht als stellvertretender Schriftführer parat. Bei den Kassenprüfern können die Vereine auf Detlef König und Johannes Zeug zählen.In ihrer jüngsten Sitzung einigten sich die Vereinsvorsitzenden darauf, auf das Bürgerfest im nächsten Jahr zu verzichten. Dafür soll es eine farbenprächtige Neuauflage der Wasserfestspiele um den Feiertag Maria Himmelfahrt geben. Neuwahlen stehen in Kürze an und sollen noch im Januar über die Bühne gehen.