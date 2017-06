Anschauungsunterricht an Bienenstock im Innenhof

26.06.2017

26.06.2017

(fjo) Norbert Schindler und Armin Bauer vom Imkerverein gehen wieder regelmäßig zur Schule. Nicht des Lernens wegen, sondern um ihren vielfältigen Erfahrungsschatz an den Nachwuchs lebendig zu vermitteln. Im Mittelpunkt steht ein Bienenstock, so dass die Kinder täglich bei der Arbeit mit den Bienen zusehen können und viel Wissenswertes erfahren.

Rektor Lothar Drachsler ist begeistert: "Einfach toll, was beide Herren da leisten." Imker Bauer hat eines seiner Völker in den Innenhof ausquartiert. Statt "Guten Morgen" heißt es nun getreu dem Waidhauser Spaßruf "Heng, heng - leck, leck!" Eine Biene befindet sich außerdem im Logo der Bildungseinrichtung. Nun können die Klassen dem Imker bei seiner Arbeit zuschauen. Nebenbei erfahren sie mehr über den Aufbau und das Leben im Bienenstock. "Wisst ihr eigentlich, dass 50 Bienen einen Tag lang Nektar für ein Gramm Honig sammeln müssen?", erklärt etwa Schindler seinen Zuhörern. Er war viele Jahre Vorsitzender des Imkervereins und trug mit Bauer maßgeblich dazu bei, dass das Projekt stattfinden kann.Gerade weil der Grenzort und die Imkerei auf eine sehr lange historische Tradition zurückblicken können, sollen die Kinder möglichst früh den Kontakt zu den Insekten bekommen, die für die Natur von so großer Bedeutung sind. Gleichzeitig sollen Berührungsängste abgebaut werden. "Nur wer mit der richtigen Umgangsweise vertraut ist, kann problemlos den Bienen begegnen", begründet Bauer. Die Klassen sind täglich bei der Betreuung der Bienen dabei. Mutige Schüler helfen mit. Dabei sind sie mit professioneller Imkerschutzausrüstung ausgestattet.