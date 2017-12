Vermischtes Waidhaus

29.12.2017

6

0 29.12.2017

Es geht um viel Geld: Staaten und Unternehmen suchen Vorräte an Lithium. Bei Zinnwald im Erzgebirge liegen Europas größte Vorkommen. Früher gab es diese auch bei Hagendorf.

Hagendorf. Für dem Waidhauser Ortsteil ist der Zug jedoch schon abgefahren, bedauert Mineraliensammler Karl Ochantel aus Vohenstrauß. Die Bergbau-Loren und Hunde können nicht mehr gefüllt werden. Der Pegmatit in den Lagerstätten Nord und Süd wurde bis 1983 abgebaut. Im Feldspat befand sich eine Vielzahl von seltenen Mineralien. Manche wurden erstmals hier gefunden. Sogar ein Mineral, Hagendorfit, ist nach diesem Ort benannt.Auch das grau-grüne Erz Triphylin wurde entdeckt. Zunächst als schädliches Nebenprodukt betrachtet, wurde bald bemerkt, dass das darin enthaltene Lithium als weiches, silberweißes Metall gewonnen werden kann. "In den 1950er Jahren wurden etwa 1000 Tonnen dieses Erzes gesondert verkauft", erklärt Ochantel. Es war noch die Zeit, als es noch keine Computer und Handys gab. Das Lithium wurde für medizinische Zwecke verwendet. Medikamente mit Lithium sollten beruhigend bei bestimmten Krankheiten wirken. Besonders bei Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen, vor allem bei Störungen der Gefühlslage wurde es eingesetzt.Dieses Erz wurde aber auch als Abfallprodukt des Abbaus von Feldspat für so manche Befestigung von Wegen, Straßen und Parkplätzen mit verbaut. Heute hätte man den Abbau von Triphylin in Hagendorf wohl als sensationelle Lagerstätte betrachtet. Handgroße Stücke des teuren Erzes sind nur noch in Museen zu bewundern. Vielleicht denken wir nochmals beim Feuerwerk an Silvester an den Triphylin von Hagendorf: Der Bestandteil Lithium ist verantwortlich für die schöne karminrote Farbe der Raketen und Böller.Deutsche und tschechische Firmen werden momentan bei Bei Zinnwald beiderseits der Grenze tätig und sichern sich die Abbaurechte des Lithium-Erzes mit dem Namen Triphylin. Damit würde das Erzgebirge wieder seinem Namen gerecht werden. Tschechien will einer der größten Lithium-Produzenten der Welt werden. Der Ehrgeiz der Unternehmen liegt aber auch darin, das Erz nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu verarbeiten. Die ersten Untersuchungen laufen schon. Dafür sind von den tschechischen Firmen Milliarden Kronen eingeplant.Inzwischen ist Lithium auf der ganzen Welt begehrt. Wegen der Giftigkeit von Cadmium wurden die Batterien der Mobilgeräte auf Lithium umgestellt. Und das Elektroauto der Zukunft wird von Lithium abhängig sein. Und damit wird auch der Preis für das Lithium steigen. Auf deutscher Seite des Erzgebirges wird eine kanadische Firma tätig, die von den sächsischen Behörden die Abbaulizenz für die nächsten Jahrzehnte erwarb. An Erfahrung wird es ihr nicht mangeln, da sie in Sonora in Mexiko erfolgreich die Gewinnung von Lithium betreibt.