Vermischtes Waidhaus

15.01.2018

Auf ihre Erfahrung können die Beamten der Polizeiinspektion Fahndung (PIF) bauen: Stoppten sie doch am Montag, 15. Januar, gegen 3.15 Uhr auf der Autobahn 6 in Richtung Landesgrenze zwei weiße Kleintransporter, in deren Innenraum sich Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von über 30.000 Euro befanden.

Die Kriminalpolizei Weiden ermittelt nun wegen des Verdachts der bandenmäßigen Hehlerei. Denn Bohrhammer, Trennschleifer, Stampfer und Co. müssen jemanden gehören. Nur wem? Dazu werden nun die fünf Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit befragt, die in dem Mercedes mit rumänischer und im Ford mit deutscher Zulassung unterwegs gewesen waren. Sie gelten als tatverdächtig, informiert das Polizeipräsidium Oberpfalz.Nach ersten Erkenntnissen könnten die Werkzeuge in Frankreich gestohlen worden sein. Zudem wird ermittelt, ob der Ford versichert ist und der Fahrer einen Führerschein besitzt. Die Verdächtigen allerdings befinden sich nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aber wieder auf freiem Fuß. Wer Angaben zu den sichergestellten Gegenständen machen kann, soll sich mit der Kriminalpolizei Weiden unter 0961/401-291 in Verbindung setzen.