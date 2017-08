Vermischtes Waidhaus

Am vergangenen Donnerstag sind insgesamt acht Personen im Morgengrauen bei Burgtreswitz (Gemeinde Moosbach) aus einem LKW "geworfen" worden (wir berichteten). Durch Hinweise aus der Bevölkerung gelang es den Beamten, weitere acht Migranten ausfindig zu machen.

Drei Schleusungen ungewöhnlich

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag gegen 17.45 Uhr weitere vier Männer im Alter von 16 bis 28 Jahren bei Lohma-Siedlung (Stadt Pleystein) gefunden. Aufmerksame Bürger hatten die Beamten informiert. Die Polizisten vertrauten den allein reisenden Jugendlichen dem Jugendamt an. Eine gute halbe Stunde später erfuhren die Beamten erneut den Aufenthaltsort von vier Migranten. Sie fanden die Personen im Alter von 13 bis 28 Jahren in der Ortsmitte von Braunetsrieth (Stadt Vohenstrauß). Die Polizei brachte sie zur Bundespolizei nach Waidhaus. Um den 13-jährigen Jungen kümmert sich nun ebenfalls die Neustädter Jugendbehörde.Ob die Schleusungen miteinander in Verbindung stehen, konnte die Polizei bisher nicht abschließend beurteilen. Preiß dankte den engagierten Bürgern, die kurz und sachdienlich ihre Beobachtungen an die Sicherheitsbehörden weitergegeben hatten."Drei Schleusungen an einem Tag sind auch für uns ungewöhnlich", meint der Leiter des Ermittlungsdienstes der Bundespolizeiinspektion Waidhaus, Polizeihauptkommissar Ralph Preiß. "Warum sich die Einschleusungen über Tschechien im Bereich der Autobahn A 6 derzeit häufen, können wir derzeit noch nicht einordnen." Beim Schleusungs-LKW handelt es sich um einen weißen Sattelzug mit einer weißen Plane mit roter Aufschrift an der Seite. Das Fahrzeug dürfte die Migranten am frühen Donnerstagmorgen (zirka 3 Uhr) im Raum Braunetsrieth/Burgtreswitz abgesetzt haben. Hinweise und Beobachtungen können Bürger an die Bundespolizeiinspektion Waidhaus unter der Telefonnummer 09652/82060 weitergeben.