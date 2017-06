Vermischtes Waidhaus

Der 33-jährige Fahrer eines gestohlenen Audi Q7 war schnell - doch die Polizei war schneller. Am Freitagmorgen fingen ihn die Waidhauser Schleierfahnder kurz vor der Landesgrenze auf der Autobahn A 6 ab. In der Nacht zuvor war der schwarze Wagen in Großostheim (Kreis Aschaffenburg) verschwunden. Für den 33-Jährigen war Endstation - in der Justizvollzugsanstalt. Voraussetzung für den Erfolg sei die gute Vorarbeit der unterfränkischen Kollegen gewesen, heißt es in der Pressemitteilung. Sofort nach Eingang der Meldung, dass ein Audi entwendet worden war, hatten sie den Fahndungsbestand entsprechend gefüttert. So erkannten die Waidhauser Fahnder sofort, dass der Wagen, der gegen 9 Uhr in Richtung Tschechien rollte, als gestohlen gemeldet war.

Der Zeitwert beträgt rund 12 000 Euro. Die weitere Bearbeitung übernahm die Kriminalpolizei Weiden. Wie die Ermittlungen ergaben, war der Wagen in der Nacht zum Freitag zwischen 23.45 und 06 Uhr in Großostheim entwendet worden.Für den Fahrer führte der weitere Weg noch am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft vor den Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Aschaffenburg. Dieser erließ Haftbefehl gegen 33-Jährigen - der zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.