Waidhaus

01.08.2017



Die weißrussischen Behörden suchten ihn seit 14 Jahren - Fahnder der Bundespolizei haben ihn geschnappt. Am vergangenen Freitag gegen 13.20 Uhr reiste der 42-Jährige in einem in Schweden zugelassenen Fahrzeug auf der A6 nach Deutschland ein. Bundespolizisten stoppten ihn bei Waidhaus.

Die Beamten stellten fest, dass es sich beim dem Mann aus Weißrussland um einen gesuchten Schleuser handelt. Der Mann war mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ihm droht laut Meldung der Bundespolizei in seinem Heimatland eine Haftstrafe von sieben Jahren. Die Beamten brachten ihn in die JVA Weiden.