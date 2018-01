Vermischtes Waidhaus

28.01.2018

16

0 28.01.201816

Ohne Ausnahme geht der gesamte Vorstand der Feuerwehr Hagendorf mitsamt den beiden Kommandanten in eine neue Periode. Dennoch ist Platz für jungen Nachwuchs.

Dank der Bürgermeisterin

Gute Lösung finden

Neuwahlen In der integrierten Dienstversammlung erhielten die beiden Kommandanten, Matthias Schmidt und Tobias Stahl, das uneingeschränkte Vertrauen der Aktiven.



Bei den Neuwahlen entschieden sich die Mitglieder für die bisherige Besetzung aus Hermann Gilch (Vorstand), Martin Wittmann (Stellvertreter), Ben Schmalnauer und Uli Theiß (Kassiere), Rosita Wittmann (Schriftführerin), sowie Josef Puff und Josef Reber (Kassenprüfer). Maria Bartmann und Annalena Theiß konnten als junge Mitglieder neu für den Vereinsausschuss gewonnen werden, der weiterhin die Heimat für Florian Wittmann, Johannes Bartmann und Günther Schmidt ist. Außerdem wurden Julia Wittmann als Jugendwart und Florian Dürnhofer als Gerätewart gewählt. (fjo)

Hagendorf. 125 Mitglieder zählt die Ortswehr nach 3 Austritten, zwei Todesfällen und 5 Neuzugängen. Vorsitzender Hermann Gilch dankte für "jeden Einsatz, den die Helfer leisteten", nachdem er alle Aktivitäten Revue passieren ließ. Schriftführerin Rosita Wittmann erinnerte an die wichtigen Themen des Vorjahrs.Einen erstaunlichen Bericht legte Kommandant Matthias Schmidt vor, dem 25 Aktive, darunter 6 Frauen und 5 Atemschutzträger, unterstellt sind. Zu 13 Einsätzen wurden die Hagendorfer gerufen, von denen es sich bei 9 um eine technische Hilfeleistung handelte. Der einzige Brand schien zunächst harmlos, doch "wir haben Glück gehabt", denn bei näherer Betrachtung der Umgebung hätte sich das Feldfeuer auch zu etwas Größerem entwickeln können.Insgesamt verzeichnete Schmidt 95 Einsatzstunden durch 70 Anwesende. 10 Übungen nannte der Kommandant und wies auf die vollständige Ausbildung der Atemschutzgruppe hin. Zu einer Änderung der Zuständigkeit wäre es für die Staatsstraße zwischen Waidhaus und Georgenberg gekommen sowie für den Weiler Berghaus. Schmidt berichtete von der Besichtigung einer Schlauch-Waschanlage in Oberviechtach und hegte damit große Hoffnungen für eine baldige Realisierung auch für die Marktgemeinde Waidhaus.Ebenso freute sich der Kommandant auf das neue PC-Programm, mit dem 20 Aktive dann mittels Handy alarmiert werden könnten. Der Gemeinde dankte er für die Anschaffung neuer Spinde. Seinen finanziellen Überblick kommentierte Kassier Ben Schmalnauer mit den Worten: "Eure Arbeit war also auch im vergangenen Jahren nicht umsonst."Bürgermeisterin Margit Kirzinger dankte für die Aktivitäten und die Bereicherung des örtlichen Lebens. Beim mit dem KAB Ortsverband verwirklichten Einbau einer neuen Küche in das ehemalige Schulhaus mitsamt Finanzierung war die Rathauschefin perplex: "Meistens geht man zuerst zur Gemeinde und fordert. Ihr macht es dagegen einfach alles selbst." Ihre Freude äußerte sie über eine "hervorragende Zusammenarbeit mit der Waidhauser Wehr" und bezeichnete die gegenseitige Unterstützung als "lobenswerte Sache".Den großen Frauenanteil bei den Feuerwehren der Marktgemeinde hob sie als "außergewöhnlich" heraus, bevor sie zur Schlauch-Waschanlage Stellung bezog: "Das ist keine Arbeit, die man den Aktiven noch länger aufs Auge drücken sollte."Nachdem das Gerätehaus in Ordnung sei, gestand sie den Mitgliedern darüber hinaus eine Verbesserung der Situation für die Versammlungen im ehemaligen Schulhaus zu "um das Gebäude für die örtlichen Vereine nutzbar zu machen". Im Rathaus liefen deshalb die Bestrebungen zur Suche eine geeigneten Förderprogramms um dadurch "gleich etwas Gescheites" machen zu können: "Auf jeden Fall werden wir eine gute Lösung miteinander finden.""Unsere Aufgaben sind zeitlich nicht planbar. Wir machen immer alles ehrenamtlich und müssen trotzdem Professionelles leisten", sagte Kreisbrandinspektor Johann Rewitzer aus Pleystein. "Wir arbeiten gut zusammen und helfen uns gegenseitig", bestätigte Kreisbrandmeister Thomas Kleber aus Eslarn.Martin Wittmann dankte dem Vorsitzenden abschließend und regte die Ernennung von Rudi Theiß zum Ehrenmitglied an, was die Versammlung einstimmig beschloss. Auf Vorschlag von Juli Wittmann wird die integrierte Leitstelle in Weiden besucht, wofür sie sich als Ansprechpartnerin sogleich bereit erklärte.