Vermischtes Waidhaus

11.08.2017

17

0 11.08.201717

Der "Kalte Baum" ist im ganzen Land ein Begriff. Sein Alter wird immerhin auf rund 600 Jahre geschätzt. Gleich drei noch weit ältere Linden stehen in Böhmen.

Besondere Grabsteine

Überlieferte Ätztechnik

Waidhaus/Altzedlisch. Die mächtigsten und ältesten Linden im Umkreis von mindestens 50 Kilometern sind vielen Waidhausern bekannt. Durch die regelmäßigen Heimattreffen rückte der Ort schon früh nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wieder in das Bewusstsein der Bevölkerung.Fernab jeglicher wütender Verkehrssicherungspflicht ist den Baumriesen auf dem Friedhof des böhmischen Dorfes Staré Sedliste (Altzedlisch) bis heute ein ruhiges Dasein beschieden. Der rund 1000 Einwohner zählende Ort weiß um dieses Alleinstellungsmerkmal und stellte das Baumtrio bereits vor Jahren unter Naturschutz. Während es sich beim "Kalten Baum" um eine Winterlinde handelt, sind die drei böhmischen Vertreter allesamt Sommerlinden.Der gesamten Baumgattung wird übrigens ab September unter dem klangvollen Titel "Lindenzauber" eine eigene Ausstellung in der Vohenstraußer Friedrichsburg gewidmet. Nicht von ungefähr, wird doch Goethe jener Ausspruch nachgesagt: "Gelinde gesagt und geschwinde, ist mir von allen Lindenarten, weder die Winter- noch die Sommerlinde die Liebste, sondern vielmehr die Gieß- und die Gerlinde."Doch zurück zu dem böhmischen Dorf mit seinen wahrlich altehrwürdigen Stammesvertretern. Denn nicht nur diese uralten Bäume hat das Friedhofsgelände zu bieten, sondern noch eine ganz andere Besonderheit. Das unmittelbar an die einstige Pfarrkirche grenzende Areal überdauerte trotz Grenznähe die Zerstörungswut während der Kriegswirren und in der Nachkriegszeit.Mehr noch: der Friedhof blieb auch vom Verfall bewahrt. Sogar in den Zeiten des Ostblocks hielt die Bevölkerung an der Nutzung fest. Das allein ist zwar bereits erwähnenswert, da im Grenzgebiet selten, doch weit interessanter ist die unterbrechungslose Fortführung einer damit verbundenen Tradition. Üppig und fast ausnahmslos hielten die Altzedlischer über all die Jahrzehnte an ihren weit und breit einzigartigen Grabsteinen fest. Dadurch zeigen die ältesten erhaltenen Exemplare aus der Mitte des 19. Jahrhunderts die gleichen Merkmale, wie fast alle später hinzugekommenen.Die Besonderheit liegt in der Verwendung einer großen Glasplatte als zentraler Mittelpunkt. Die darauf in handwerklicher Ätztechnik geschaffenen Motive erzählen ein gewaltiges Stück Heimatgeschichte des Böhmerwalds. Bilder aus dem bäuerlichen Alltag sind darunter, Landschaftspanoramen der unmittelbaren Umgebung in großer Zahl und immer wieder die Ortskirche oder Marterln aus der heimatlichen Flur.Allein für Heimatinteressierte tut sich ob dieser Vielfalt ein breites Betätigungsfeld auf. Volkskundlich dürfte darüber hinaus ein weiterer Aspekt für eine intensivere Nachforschung in Frage kommen. Als christliche Motive während der Sowjetherrschaft verboten waren, umgingen die Gläubigen diese Untersagung offenbar geschickt. Für die Motive wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verstärkt Landschaften mit der Pfarrkirche oder Feldkreuzen genutzt, die dabei in den Mittelpunkt rückten. Dadurch ließen sich Kreuze weiterhin in die Grabsteinkultur einbinden.So finden diese Glasplatten in der überlieferten Ätztechnik bis heute Verwendung und auch die Motive bleiben die gleichen. Mit der Handwerkstechnik überdauerte auch die sich außerhalb des Dorfes befindliche Glasmanufaktur die wechselvolle Geschichte des böhmisch-bayerischen Grenzgebiets. Einen Hingucker bietet der Friedhof darüber hinaus ziemlich genau in der Mitte. Eine dort vor vielleicht 100 Jahren auf einem Grab gepflanzte Föhre ist so mächtig geworden, dass die Umfassungssteine mitsamt dem kunstvoll geschnitzten Holzkreuz kräftig nach außen gedrückt werden.