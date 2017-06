Vermischtes Waidhaus

02.06.2017

20

Ein 36-Jähriger zeigte am Dienstag um 7.15 Uhr den Schleierfahndern der Polizeiinspektion Waidhaus einen gefälschten Führerschein. Die Beamten bemerkten das sofort und kontrollierten danach dessen Mitfahrer. Dabei entdeckten sie einiges an Diebesgut: zwei Lkw-Batterien, ein Baustellenradio, ein Messgerät sowie einen Kanister mit 20 Litern Diesel.

Haftbefehl wegen Diebstahl

Die Polizei hielt den Fahrer mit seinem VW-Passat auf der Autobahn A 6 in Fahrtrichtung Osten an. Seinen Führerschein, den er bei der Kontrolle vorzeigte, erkannten die Fahnder mit geschultem Auge sofort als Fälschung. Den echten Führerschein hatte er ebenfalls dabei. Dieser war jedoch um einige Führerscheinklassen ärmer.Die Kontrolle der Insassen im Alter von 39, 22 und 29 Jahren ergab noch einen Haftbefehl wegen Diebstahl, den die Drei durch Zahlung einer Geldstrafe abwendeten. Im Kofferraum fanden die Beamten schließlich zwei Lkw-Batterien, ein Baustellenradio, ein Messgerät sowie einen Kanister mit 20 Litern Dieselkraftstoff. Hier führte die Spur nach Moosburg an der Isar, wo in der Nacht vom 30. zum 31. Mai ein Bauwagen aufgebrochen worden war. Die Polizei stellten das Diebesgut sicher. Gegen die Insassen des Passats ermittelt nun die zuständige Dienststelle wegen Diebstahl beziehungsweise Hehlerei.