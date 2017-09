Vermischtes Waidhaus

14.09.2017

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion "Fahndung" entdeckte am Dienstag gegen 22.15 Uhr einen VW-Passat auf der A6. Auf dem Dach des Autos waren Mountainbikes festgezurrt. Bei einer Kontrolle kamen weitere Fahrräder zum Vorschein.

Die Polizei lotste das Fahrzeug, in dem ein 40-Jähriger sowie ein 19-Jähriger in Richtung Osten unterwegs waren, auf einen Autobahnparkplatz. Im Laderaum entdeckten die Beamten unter ausgebreiteten Teppichen drei Mountainbikes sowie zwei E-Bikes. Die Fahrzeuginsassen gaben laut Polizei an, alle Räder auf einem Flohmarkt in Köln gekauft zu haben. Der Preis für gesamte Ladung: 1700 Euro."Für drei der Fahrräder lagen zum Zeitpunkt der Kontrolle schon Diebstahlsanzeigen bei den Polizeidienststellen in Amberg, Burglengenfeld und Nordhausen vor", berichtet Polizeisprecher Karl-Heinz Zintl. Die Beamten stellten die Fracht sicher. Die Männer wurden wegen des Verdacht der Hehlerei angezeigt. Karl-Heinz Zintl: "Inzwischen konnten weitere Geschädigte ermittelt werden, die nun ihre Fahrräder zurückerhalten."