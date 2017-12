Vermischtes Waidhaus

06.12.2017

06.12.2017

In der Kutsche von Bernhard Zenk junior ließ die Vereinsgemeinschaft den Nikolaus auf dem Kirchplatz vorfahren. In Begleitung von vier kleinen Engelein und Knecht Ruprecht sorgte der glanzvolle Auftritt in Windeseile für eine große Menschenansammlung. Daniel Grötsch aus Reichenau konnte für die Rolle im Nikolausgewand gewonnen werden. Er erzählte zunächst aus dem Leben des Heiligen und würdigte anschließend die fruchtbare Zusammenarbeit von Vereinsgemeinschaft und Marktgemeinde bei der Organisation des Adventsmarkts. Um den Pferdegespann das nötige Geleit zu geben und den Durchgangsverkehr auf der Hauptstraße abzusichern, stellte die Waidhauser Feuerwehr um Kommandant Markus Schwarz eine Abordnung zur Verfügung. Bürgermeisterin Margit Kirzinger übernahm die einleitenden Worte bei der Ankunft. Gemeinsam mit Bernhard Strehl im Gewand von Knecht Ruprecht überreichte der Nikolaus an alle Kinder Geschenke mit Süßigkeiten. Alle 300 Tüten fanden reißenden Absatz. Schneeflocken lieferten eine winterliche Atmosphäre. Bild: fjo