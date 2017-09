Vermischtes Waidhaus

Würgehölzer kennen viele aus den Kampfkunst-Filmen mit Bruce Lee. Bärnauer Fahnder fanden die verbotene Waffe in der schicken Tasche einer Münchnerin.

Die 44-Jährige hatte die Waffe auf dem Asiamarkt in der Tschechischen Republik gekauft, schreibt Polizeibeamter Johann Miesbeck in seinem Bericht. Miesebeck informiert weiter, dass die Waffe auch unter dem japanischen Begriff Nunchaku bekannt ist und aus Dreschflegeln japanischer Bauern entwickelt wurde. Das Mitbringsel im Kofferraum ist für ihren Sohn, habe die Münchnerin angegeben. Stattdessen "erwartet sie eine Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und der Nunchaku wandert in die Asservatenkammer der Bundespolizei", gibt der Polizist an.