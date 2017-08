Vermischtes Waidhaus

10.08.2017

14

0 10.08.201714

Warten müssen die Schüler am Bushäuschen in Frankenreuth zwar auch in Zukunft. Allerdings gibt es Verbesserungen bei der Sicherheit.

Frankenreuth. Das neue Bushäuschen ließ sich die Gemeinde fast 4000 Euro kosten. Viele Jahrzehnte leistete zuvor eine Konstruktion Marke Eigenbau ihren Dienst. Doch bereits seit einiger Zeit musste das überstehende und in den Verkehrsraum hineinragende Vordach mittels Stützpfeiler gesondert gesichert werden.Bürgermeisterin Margit Kirzinger bekräftigte die Notwendigkeit: "Das Häuschen war mehr als in die Jahre gekommen. Hier rentierte es sich wirklich nicht mehr, noch größere Reparaturmaßnahmen zu machen." Hinzu kam der zentrale Standort in der Ortsmitte, unmittelbar gegenüber der Dorfkapelle und dem Gemeindebrunnen. Bei der Entscheidungsfindung für den richtigen Typ hatte der Marktrat die sprichwörtliche "Qual der Wahl" zwischen drei verschiedenen Ausführungen. Der im Haushalt verankerte Betrag in Höhe von 4200 Euro diente als erster Wegweiser. Die eingegangenen Angebote bewegten sich jedoch letztlich allesamt zwischen 3000 und 4000 Euro. Der einstimmige Beschluss ergab schließlich den von Kirzinger als "persönlichen Favoriten" vorgestellten und empfohlenen "Unterstand Winterberg" aus den Materialien Holz und Glas.Penibel war vor dem Beschluss auf die Einhaltung der für die Region geltenden Schneelasten geachtet worden. Das kompakte Bausatzsystem weist eine moderne Optik auf und ist windgeschützt. "Rechtzeitig vor Beginn des neuen Schuljahres ist die Situation nun wesentlich verbessert worden", freute sich die Waidhauser Rathauschefin. "Die Kinder sind jetzt wieder gut aufgehoben."Ein bisschen Mehr an Komfort durfte es auch gleich sein, denn Scheiben auf beiden Seiten ermöglichen die Einsicht in das Häuschen und helfen, Unfallgefahren zu mindern. Die Sichtfenster sind aus Plexiglas. Auf die gesamte Länge des Unterstands wurde eine Sitzbank integriert. Die schräg gestellte Dachstruktur ist aus verzinktem und schieferblau lackiertem Stahl beschaffen. Bauhofleiter Johannes Grötsch und Helmut Seibicke haben das neue Häuschen aufgebaut.