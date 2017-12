Vermischtes Waidhaus

01.12.2017

01.12.2017

Fünf Uhr morgens auf der A6 bei Wernberg: Beamte der Polizeiinspektion Fahndung Waidhaus wollen einen Mercedes GLE mit Esslinger Kennzeichen anhalten. Der Fahrer gibt Gas und flüchtet. Im tschechischen Beroun klicken die Handschellen.

Weiterer Erfolg im Kampf gegen Autodiebe