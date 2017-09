Vermischtes Waidhaus

21.09.2017

16

0 21.09.201716

Die Ortsdurchfahrt in Pfrentsch bereitet dem Waidhauser Marktrat schon lange Kopfzerbrechen. Nun sorgt auch noch der Regionale Planungsverband Oberpfalz-Nord für Ärger.

Hintergrund Schon seit vielen Jahren ist der Waidhauser Marktrat auf Lösungssuche für eine Verbesserung der kilometerlangen Pfrentscher Ortsdurchfahrt. Nachdem der Regionale Planungsverband in seiner Fortschreibung an einer Ortsumgehung für Eslarn - und damit an einer Realisierung - festhält, mehren sich die Ängste der Waidhauser. Erhält Eslarn diese Ortsumgehung, wird von einer erheblichen Steigerung des Verkehrsaufkommens durch Pfrentsch zur Autobahnanbindung bei Waidhaus ausgegangen - auch in der Gegenrichtung. Die bestehende Unzufriedenheit mit der Ortsdurchfahrt würde noch mehr befeuern.



Auch wenn die Verwirklichung einer Ortsumgehung für Eslarn nach Aussagen des Planungsverbands "in den Sternen" stehe, wollen sich die Waidhauser Markträte nicht mit der ungleichen Behandlung abfinden. Wenn für Eslarn die Ortsumgehung schriftlich fixiert ist, darf Waidhaus nicht mit der nur mündlichen Zusage "einer frühzeitigen Beteiligung an der Planung" abgespeist werden. (fjo)

Auch das neue Baugebiet "Pfrentsch II" sorgt für Unmut. "Da werden Kosten verursacht, wo sich niemand daraus einen Sinn erklären kann", sagten UWG/PL-Fraktionssprecher Josef Schmucker und Bürgermeister Margit Kirzinger übereinstimmend. Dennoch beauftragten die Markträte eine Baugrund-Untersuchung zur Fertigung eines Gutachtens durch das Institut Gauer aus Regensburg zum Preis von 5704 Euro.Auf Konfrontation ging das Gremium mit dem Regionalen Planungsverband Oberpfalz-Nord. Zunächst regte Monika Zeitler-Kals (SPD) eine Prüfung der Installation unabhängiger Auskunftsstellen (Pflegestützpunkte) in der Region an. Als in einem zweiten Punkt das Thema Verkehr auf den Tisch kam, stemmten sich die Markträte geschlossen gegen die Abfuhr des übergeordneten Gremiums. Da eine Ortsumgehung für Eslarn in der Fortschreibung des Regionalplans noch immer enthalten ist, sahen die Waidhauser Handlungsbedarf und gaben eine Stellungnahme ab. Ergebnis: Waidhaus würde im Zuge der Planung einer Eslarner Ortsumgehung beteiligt werden. "Wir haben zumindest erreicht, dass uns die Straßenverkehrsbehörde informiert und wir werden sofort bei der Verfahrenseröffnung verstärkt beteiligt", erklärte Geschäftsleiterin Kerstin Wilka-Dierl. Georg Kleber (Pfrentscher Liste) konnte diese Antwort kaum glauben: "Dann verstehe ich den Sinn des Regionalplans als überörtliche Koordination nicht." Wenn Anregungen oder Bedenken nicht gewünscht seien, "dann sollen die uns gar nicht mehr befragen, sondern einfach bestimmen." Den aus allen Fraktionen aufkommenden Unmut brachte die Bürgermeisterin auf den Punkt: "Unsere Bedenken sind nicht ausgeräumt." Schließlich verweigerte das Gremium die Zustimmung zur Fortschreibung des Regionalplans (Hintergrund) .Der Waidhauser Christian Meier wird neuer Leiter des Bauamts im Rathaus. Er tritt damit in die Fußstapfen von Reinhard Mathy. Aus dem nichtöffentlichen Teil der Augustsitzung gab Bürgermeisterin Kirzinger darüber hinaus den Abschluss eines Pachtvertrags mit Ludwig Greß senior bekannt. Der Pfrentscher kann künftig eine Wiese der Marktgemeinde für eigene Zwecke nutzen. Weiter beschäftigte sich der Marktrat mit der Umbesetzung der Ausschüsse nach dem Ausscheiden von Uli Grötsch und dem Nachrücken von Rudi Grundler junior. Die Einzelbeschlüsse erfolgten alle einheitlich. In Pfrentsch erhielt Markus Nistler die Genehmigung zu einem Anbau an sein Werkstatt- und Garagengebäude. Zum Gewerbegebiet "Am Spatwerk" in Hagendorf führte die öffentliche Auslage gleich zu der ersten Änderung des Flächennutzungsplans. Zudem informierte Kirzinger über das Ansiedlungsverbot für betriebsfremde Speditionen und Logistikbetriebe durch das Landratsamt.