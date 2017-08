Vermischtes Waidhaus

13.08.2017

Nur das "Große Vereinsorchester" des Musikvereins überraschte die Frischvermählten in großer Besetzung vor dem Rathaus. Ohne viel Aufhebens und ohne großen Rummel drumherum sagte die derzeit bekannteste Waidhauserin, Andrea Marie, vor stellvertretender Landrätin Margit Kirzinger am Freitag "Ja" zu Andreas Nickl.

Die standesamtliche Trauung begleiteten Tina und Michael Trummer sowie Kristin Mack mit festlicher Musik. Trauzeugen waren Cousine Bettina Reindl und Alexander Nickl , der Bruder des Bräutigams. Vor sieben Jahren hatte sich das Paar kennengelernt, als Andrea Gilch - so der bürgerliche Name der Braut - zur Band "Die Partyteufel" stieß.Die Zeit bis es zwischen ihr und Manager Nickl funkte, dauerte nicht lange, denn zwischenzeitlich sind die beiden schon seit fast sechs Jahre ein Paar. Der Bräutigam ist Inhaber der Agentur "NicklEvent". Andrea Marie feierte erst vor Kurzem einen Liveauftritt im Abendmagazin "Rundschau" des Bayerischen Fernsehens. Um die 100 Auftritte pro Jahr, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Nachbarland Tschechien, der Schweiz oder sogar regelmäßig auf Zypern, füllen ihren Terminkalender. Spätestens seit der Veröffentlichung des ersten Soloalbums 2015 gilt sie nicht mehr als unerfahrene Newcomerin.Angefangen hat alles in ganz jungen Jahren. In der Familie macht immer noch die Runde, dass die kaum Einjährige "Live is life" trällerte, noch bevor sie "Mama" oder "Papa" sagte. Im Kindergartenalter entschied sie sich für Klarinette, weil "für das Klavier waren die Finger noch zu kurz".Als Autodidaktin an Gitarre und Bass landete sie schließlich in der Schulband und schnappte sich dort auch bald das Mikro. Bereits mit 16 Jahren gründete sie ihre eigene Band, doch die erste große Chance kam 2011 als Frontfrau der "Partyteufel", die noch im gleichen Jahr zur "besten Coverband" Deutschlands aufstiegen.Die Auszeichnung als "Künstlerin des Jahres" glückte ihr 2013 bei der Künstler-Gala, und so konnte sie sich in der ganzen Nation und darüber hinaus schnell einen Namen machen. Mit dem von der Gruppe "Donikkl" ursprünglich verfassten Titel "Hintern wackeln" glückte sogar Platz 1 in den "Ballermann-Hits-Charts". Dennoch blieb sie ihrer Heimat treu und auch ihren Wurzeln, wovon das musikalische Ständchen unter Leitung von Hermann Mack und Vorsitzenden Manfred Eberlein zeugte.