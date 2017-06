Vermischtes Waidhaus

Der Reichenthaler Michael Säckl baute sich nach dem Zweiten Weltkrieg ein Haus in Reichenau. Das gefiel nicht allen.

Plaudern über alte Tage

Arien am Waldrand

Reichenau. (fjo) Wo einst eine aus Stangen, Moos und Lehm gebaute Hütte stand, erinnert noch heute ein Gedenkstein an ein besonderes Kind des böhmisch-bayerischen Grenzlands. Michael Säckl (1888 bis 1960) wurde in jenen Jahren, in denen er glaubte, hier eine neue Heimat gefunden zu haben, von den Einheimischen und auch in Waidhaus nur "der Minka" genannt.Dabei hätte er doch aus seiner nahen Reichenthaler Heimat stammend, sogar einen echten Hausnamen als "Mühl-Michl" gehabt. Das Heimweh war ausschlaggebend, dass er sich hierhergezogen fühlte. Denn zwischen den beiden Weltkriegen war er trotz seiner noch jungen Jahre ein angesehener und bestaunter Instrumentalist am Deutschen Theater in Prag.Für die damalige Zeit war das auch ein gut bezahlter Posten. "Das war wirklich ein begnadeter Musiker", erinnert sich der Reichenthaler Ortsbetreuer Erwin Klotz aus Pleystein noch heute. Im ehemaligen städtischen Wannen- und Brausebad der Rosenquarzstadt hatte er ihn zufällig einmal wiedergetroffen und mit ihm über alte Tage geplaudert. Allein die Statur und die Ausstrahlung machten ihn unverwechselbar.Zumal der Kopf, ja die ganze Figur, irgendwie an Beethoven erinnerte und das Gesicht immer von einer leichten Röte überzogen war. Es gab in den 1930er und 1940er Jahren keine Ferien, in welchen er sich nicht in sein Dorf Reichenthal zurückgezogen fühlte. Dann begrüßte er all seine Bekannten und war froher Dinge. Vom ersten Abend an jedoch saß er im Dorfwirtshaus und grübelte vor sich hin. Dabei mundete ihm das Bier. Glas für Glas leerte er an einem Abend.Erst als er bestimmt der Letzte war, verließ er die Wirtsstube und legte eine weitere Eigenart an den Tag: Wie ein waidwundes Tier laut brüllend machte er sich durch die Straßen auf dem Weg zu seinem Urlaubsquartier, so dass es weithin hörbar schallte. Das wiederholte sich Jahr für Jahr so. Mit der Zeit gewöhnte sich die ganze Bevölkerung daran, ohne dem Sonderling recht böse zu sein. Vielleicht auch deshalb, weil er dem Ort auch viele famose Wirbel auf seiner Tambourtrommel schenkte.Vor 70 Jahren musste er dann, mit vielen anderen die böhmische Heimat verlassen - die nun längst dem Erdboden gleichgemacht ist. Doch er fasste Mut und traute sich nur einen Steinwurf von seinem Heimatdorf entfernt, am Waldrand jene Hütte ganz aus eigenen Mitteln und mit den bloßen Händen zu bauen, umgeben von einem winzig anmutenden Gärtlein.Damit begann für ihn die Zeit als Reichenauer. Wie zufrieden er damit war, brachte ein selbst verfasster Vers zum Ausdruck, der deutlich sichtbar an die Tür geschrieben stand: "Ich baute wild und hab es doch hübsch mild. Ich baute ohne Staat und hab's hier doch schön stad. Mir half keine Maus und hab doch ein Zuhaus. Ist es auch nicht fein, bin doch so hübsch allein. Hab keinen Hof, hab kein Feld, grad das ist's, was mir gefällt."So mancher ältere Reichenauer erinnert sich noch an jene Sommertage, an denen "Minka" am Waldrand oberhalb seines "Anwesens" hockte und auf einem alten, sichtlich verbeulten Bassflügelhorn Opernarien spielte. "Immer professionell und fehlerfrei." Viele Jahre später, als den Behörden plötzlich das für sie fragwürdige Bauwerk ein Dorn im Auge wurde, verließ er bei Nacht und Nebel Reichenau. Hütte mitsamt Gartenzaun fielen auch tatsächlich bald der Spitzhacke zum Opfer.Erst viel später erfuhren die Bewohner, dass "Minka" in Neunburg vorm Wald eine neue Bleibe gefunden hatte, bei einer Sängerin, die er vom Theater in Prag her noch kannte. Schon damals musste er immer eine Brille tragen, weil ihm das Augenlicht zu schaffen machte. Und diesem Umstand mag auch seinem Tod geschuldet sein. In einer stockdunklen Nacht verfehlte er auf dem Heimweg den rechten Pfad, stürzte in die Schwarzach und ertrank. Am offenen Grabe stand nur seine Jugendfreundin als letzte Lebensgefährtin. Zusammen mit dem auch schon verstorbenen Karl Dobner brachte Ortsbetreuer Erwin Klotz den Erinnerungsstein an seinen jetzigen Platz.