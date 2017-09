Wirtschaft Waidhaus

Waidhaus bleibt das Herz des Erdgastransports. 116 Millionen Euro hat sich die Megal die Modernisierung der Verdichterstation kosten lassen. Jetzt kann die Energie auch von Westen nach Osten fließen.

Waidhaus gehört zu den größten und modernsten Verdichterstationen Europas.

Nach acht Jahre langen Arbeiten hatte die Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft am Dienstag gleich zwei Anlässe zum Feiern. Neben dem Neubau der Verdichtungsanlagen hat das Unternehmen auch die Möglichkeit einer Gasflussumkehr geschaffen. Bislang war die Fließrichtung ausschließlich von Ost nach West ausgerichtet."Für Tschechien und die davon östlich liegenden Länder öffnet sich ein neuer Versorgungsweg", freute sich der Megal-Vizeaufsichtsratsvorsitzende und Geschäftsführer GRTgaz Deutschland Nicolas Delporte bei der Abschlussfeier. Gas aus Frankreich und den Benelux-Staaten könne nun auch nach Osten transportiert werden. "Waidhaus gehört zu den größten und modernsten Verdichterstationen Europas."Dass die Megal nun keine Einbahnstraße mehr sei, unterstrich auch Jörg Bergmann. "Wir können jetzt über zwei Millionen Kubikmeter Gas in der Stunde in beide Richtungen schicken", betonte der Megal-Aufsichtsratschef und Sprecher der Geschäftsführung Open Grid Europe GmbH.Bergmann verwies auch auf das zweite Investitionsvorhaben in Waidhaus, das dem nachhaltigen Umweltschutz diene. Es seien Verdichteranlagen errichtet worden, die den europäischen und nationalen Klimaschutzvorgaben für einen umweltfreundlichen Betrieb Rechnung tragen. Vier Maschinen seien neu gebaut worden, mit denen die Verdichterstation Megal eine Gesamtleistung von 130 Megawatt erreiche.Die neuen Anlagen nutzten auch Wärme des Turbinenabgases und verhinderten so die ungenutzte Abführung der Abwärme. Dadurch werde der Wirkungsgrad der Maschinen um 15 Prozent erhöht und eine deutliche Brennstoffeinsparung erzielt. Die CO2-Emissionen würden um 60 Prozent und die Stickstoff-Emissionen um 75 Prozent reduziert. Mit Biomethan habe Megal den ersten Schritt in die grüne Energie getan.Bürgermeisterin Margit Kirzinger sieht durch die Investitionen den Megal-Standort Waidhaus mit 30 qualifizierten Arbeitsplätzen gesichert. Nachbargemeinden blickten neidisch auf die Gewerbesteuereinnahmen. Diese ermöglichten dem Grenzmarkt Einrichtungen wie die Freizeitanlage "Bäckeröd" oder den neuen Bewegungspark.Megal-Geschäftsführer Jochen Schäfer hatte die 130 Festgäste bis aus San Diego willkommen geheißen. Er lobte den reibungslosen, unfallfreien Bau. Dank klarer Zielvorgaben seien Zeitplan und Budgets eingehalten worden.