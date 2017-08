Freizeit Waldershof

09.08.2017

Hoch her geht es am Wochenende beim Square-Dance-Club "Wild Bunch", der das 17. Rocky-Docky-Special veranstaltet. Der "Tanz-Marathon" beginnt am Samstag, 12. August, um 13 Uhr. Am Sonntag, 13. August, geht ab 10 Uhr der 11. tschechisch-deutsche Clubabend mit den "Crazy Dancers" aus Prag und dem "V-Klub" aus Pilsen über die Bühne.

Tanzen ist Ausdruck purer Lebensfreude. Ganz besonders gilt das für die Folklore-Tänze. Square Dance ist gewissermaßen das moderne "Baby" der alten europäischen Folkloretänze - ein später Re-Import aus dem Amerika der Einwanderer. Heute ist Square Dance genormt und wird so auch weltweit getanzt. Deutschland hat eine sehr aktive Szene, wenn auch von der Öffentlichkeit oft wenig bemerkt. Für den richtigen Takt sorgen in Waldershof die Caller Tomas Machalik, Uli Schingen und James Wyatt aus Großbritannien. Veranstalter "Wild Bunch" hofft auf viele Besucher - und das bei freiem Eintritt.