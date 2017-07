Freizeit Waldershof

Rodenzenreuth. Der Ferienhof der Familie Übelmesser ist ein idealer Ort, um sich zu erholen, versichern Ralf und Ester Geiß aus Bexbach im Saarland. Das Paar verbrachte 1991 zum ersten Mal seinen Urlaub in Rodenzenreuth und war von der naturnahen Region und dem familiären Ambiente auf dem Übelmesserhof so angetan, dass es regelmäßig wiederkam. Mitte der 90er Jahre stand für die Familie Geiß der Ausflug nach Rodenzenreuth zweimal jährlich auf dem Plan. In den zurückliegenden Jahren gab es zusammenhängende Urlaube von drei Wochen am Fuße der Kösseine.

Auf 25 Urlaube auf dem Übelmesserhof bringen es Thomas und Bärbel Kauschke mit ihrer Tochter Elli aus Leipzig. Das erste Mal kamen die Sachsen im Jahr 2004 nach Rodenzenreuth. Auch sie lieben die dörfliche Ruhe und die Region mit ihren vielen Wander- und Entspannungsmöglichkeiten. Das Familienoberhaupt ist ein leidenschaftlicher Pilze-Sammler und nahm in einem Jahr noch eine Zusatzfahrt nach Rodenzenreuth in Kauf, da während des Urlaubs keine "Schwammer" zu finden waren. In manchen Jahren stand Rodenzenreuth sogar dreimal auf dem Urlaubsplan.Zweiter Bürgermeister Karl Busch dankte den beiden Familien für ihre Treue zum Übelmesserhof und zur Stadt Waldershof und hoffte, dass diese Verbindung noch lange anhält. Neben einer Urkunde überreichte Busch Gutscheine und Blumen. Auch von der Familie Übelmesser gab es zum Andenken an die beiden Jubiläen kleine Erinnerungsgeschenke.