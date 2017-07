In Feierlaune zum Fest für Jung und Alt am Hammerrang

Freizeit Waldershof

Mit dem "Waldirauschen" begann am Freitag das Hammerrangfest des TSV Waldershof. Dabei sorgten DJ X-Clusive und DJ Matt Hyper für gute Stimmung bei den rund 500 Besuchern. Nach dem Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder des TSV Waldershof am Samstagabend zogen die Besucher, angeführt vom Musikverein Wiesau, zum Festplatz. Dabei waren Abordnungen des Stadtrates, des Fichtelgebirgsvereins, des BRK Poppenreuth sowie die Löschbande der Freiwilligen Feuerwehr Waldershof und mehrere Nachwuchsmannschaften des TSV. Der Festmontag beginnt mit dem Frühschoppen um 9 Uhr. Ab 13 Uhr stehen für die Jungen und Mädchen der Kindergärten und der Jobst-vom-Brandt-Schule Spielstationen auf dem Sportgelände bereit. Um 18.30 Uhr treffen die Ü-40-Mannschaften des TSV Waldershof und des SV Poppenreuth am Fußballplatz aufeinander. Der Abend klingt mit der Pirker Blechmusi aus. Bild: fpoz