Über Hochflächen hinab in romantische Täler

Freizeit Waldershof

14.06.2017

10

0 14.06.201710

Ein Wandertag, wie er besser nicht hätte sein können: eine tolle Wandergruppe, traumhaftes Wetter, ver- und bezaubernde Wege und zum Schluss eine gelungene Einkehr. So lässt sich der Wanderausflug des Fichtelgebirgsvereins Waldershof in die Fränkische Schweiz in Stichpunkten beschreiben. 18 Natur- und Wanderfreunde waren dem Ruf des FGV gefolgt. Gerald Kunz geleitete sie in die Fränkische Schweiz, wo man sich mit Wanderführer Günter Reizammer traf. Ausgangspunkt der knapp 17 Kilometer langen Rundwanderung war Egloffstein im Trubachtal. Zunächst ging es auf äußerst gemütlichem Pfad entlang eines Bewässerungsgrabens bis zur ersten kurzen Rast am Ende des Todsfelder Tals, wo sich die Wasser des Hohenschwärzer Grabens und des Wasserwiesenbaches vereinen. Es folgte im schattigen Wald ein kurzer kräftiger Anstieg und schon bald war das noch relativ unberührte Tal des Großenoher Bachs erreicht. Das Großenoher Tal mit seinen Mühlen und Gehöften erinnerte ein wenig wehmütig daran, wie idyllisch die Täler der Fränkischen Schweiz einst waren, bevor die großen Straßen kamen. Nach einem kurzen Abschnitt auf dem Fünf-Seidla-Weg stärkte man sich mit einer Brotzeit aus dem Rucksack. Bald darauf war das Dorf Hohenschwärz erreicht. Beschwingt ging es weiter. Die Wanderer hatten einen herrlichen Blick auf Thuisbrunn mit seiner gut erhaltenden Burg. Beeindruckend später die Felsformationen des Naturdenkmals Augustus-Felsen. Bild: exb