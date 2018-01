Kultur Waldershof

03.01.2018

0 03.01.2018

Die zahlreichen Zuhörer sind begeistert. Das Konzert in der Aula der Jobst-vom-Brandt-Schule lockt mit Jazz, Latin, Klezmer und einigem mehr. Schüler der Kreismusikschule und einige gereifte Talente musizieren zugunsten des KMS-Fördervereins "Mut".

Stürmischer Beifall

Die Musiker spielten in verschiedenen Besetzungen unter der Leitung von Lehrer Vaclav Eichler ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm. Die Begrüßung übernahm Waldershofs dritte Bürgermeisterin Gisela Kastner, die sich mit dem Publikum über die talentierten Kinder und Jugendlichen freute. Tobias Böhm, Leiter der Kreismusikschule, dankte besonders Vaclav Eichler für die großartige Vorbereitung der Schüler und der Stadt Waldershof für die Möglichkeit, in der Schule auftreten zu können.Eröffnet wurde der Abend von der Combo Falkenberg, die mit Prince, Michael Jackson, Abba und einigen mehr schwungvoll und gekonnt aufspielte. "Klez&mehr", das sind Franka Plößner (Klarinette), Rainer Zaus (E-Bass), Daniel Zaus (Piano) und Vaclav Eichler (diverse Instrumente), warteten mit etlichen Stücken aus der Feder von Helmut Eisel auf, bei dem Franka Plößner an einem von "Mut" geförderten Workshop teilnehmen konnte. Virtuos und gefühlvoll, mal melancholisch, mal ziemlich verrückt spielend bekam das Ensemble stürmischen Beifall.Die Junior-Combo Waldershof spielt erst seit September zusammen. Umso erstaunlicher waren ihre Darbietungen von "I want to hold your hand", "Oye como va" und einem Medley bekannter Star-Wars-Melodien. Das Ensemble Taktikum - bestehend aus Marie Hofmann (Saxofon) und Theo Nirsberger (Schlagzeug), die Lehramt Musik in Bamberg studieren und von "Mut" ein Stipendium bekamen - musste auf ihren Pianisten Rísa Hladík verzichten, der krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte. Kurzerhand sprang Daniel Zaus ein und spielte auch das mitreißende Piano-Solo "Changing Times" von Carsten Gerlitz.Der krönende Abschluss war die schon fast als Big-Band zu bezeichnende Formation "Swazz" aus Waldershof. Mit Swing und Jazz und vielen Soloeinlagen der Combo-Mitglieder begeisterten die jungen Musiker das Publikum. Stürmischen Beifall bekamen sie für das Funk-Stück "Critical Mass" und den Klassiker "Pennsylvania 6-5000". Nach dem letzten Stück "Jailhouse Rock", zu dem sämtliche Teilnehmer des Konzerts noch einmal auf die Bühne kamen, gab es Standing Ovations und nicht enden wollenden Beifall. Auch Theodora Kupke, die erste Vorsitzende des Fördervereins "Mut", zeigte sich begeistert und dankte den Teilnehmern des Benefizkonzerts für den wundervollen Abend.